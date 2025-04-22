Украинцы будут платить меньше. Какие продукты подешевели больше всего
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В течение первых месяцев 2025 года базовые продукты, в основном, дорожали
Продукты в Украине продолжают дорожать. В период января-апреля 2025 года существеннее всего изменилась стоимость на один вид мяса. Хотя есть те товары, цены на которые уменьшились, например капуста.
Каким получится чек в апреле 2025 года на базовые продукты, проанализировал "Телеграф", используя данные о средних ценах в "Минфине". Мы также узнали, как изменилась сумма по сравнению с январем текущего года.
Стоимость набора продуктов в апреле 2025 года
В корзину, в основном, входят:
- Хлеб пшеничный вырезка 650 г, который стоит в среднем 41,65 гривны;
- Макароны 1 кг (перья) — 34,83 грн;
- Мясо, а именно куриное филе 1 кг, — 188,30 гривны, а лопатка свинины — 221,21 грн;
- Рыба, а именно карп потрошеный (кило), — 198,05 грн;
- Молоко "Простонаше" 1% 900 мл — 48,07 гривны;
- Сыр твердый "Звени Гора" голландский 45% 285 граммов — 199,00 грн, а 300 граммов кисломолочного сыра "Простонаше" 9% — 93,66 гривны;
- 10 штук яиц "Квочка" — 70,0 гривны;
- Масло "Селянське" 72,5% 200 г — 117,25 гривны;
- Масло "Олейна" рафинированное 850 мл — 75,27 гривны;
- Овощи, а именно:
- за 1 килограмм капусты нужно отдать 53,10 грн;
- за кило картофеля — 32,60 гривны;
- 1 килограмм лука репчатого – 26,13 грн;
- кило моркови — 43,60 гривны;
- кило свеклы — 34,93 гривны;
- килограммовый пакет огурцов – 129,57 грн.
- Фрукты, в частности украинские яблоки, можно купить за 49,36 грн;
- Кило сахара продается по цене 33,32 грн.
Итак, в течение января-апреля больше всего в цене прибавила лопатка свинины, а именно на 29,81 гривны. В то же время есть те продукты, которые подешевели, и существеннее всего стоимость упала на капусту — на 32 гривны. Далее идет рыба (на 5,95 гривны), картофель (на 2,1 гривны), сахар (на 1,25 гривны) и молоко (на 0,82 гривны).
В апреле за этот набор продуктов нужно отдать 1501,6 гривны, то есть, хотя большинство из этих продуктов подорожало, чек получится меньшим, чем был в январе — 1581,05 гривны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены на лимоны поползут вверх по Украине.