Украинцы будут платить меньше. Какие продукты подешевели больше всего

В течение первых месяцев 2025 года базовые продукты, в основном, дорожали

Продукты в Украине продолжают дорожать. В период января-апреля 2025 года существеннее всего изменилась стоимость на один вид мяса. Хотя есть те товары, цены на которые уменьшились, например капуста.

Каким получится чек в апреле 2025 года на базовые продукты, проанализировал "Телеграф", используя данные о средних ценах в "Минфине". Мы также узнали, как изменилась сумма по сравнению с январем текущего года.

Стоимость набора продуктов в апреле 2025 года

В корзину, в основном, входят:

Хлеб пшеничный вырезка 650 г, который стоит в среднем 41,65 гривны;

пшеничный вырезка 650 г, который стоит в среднем 41,65 гривны; Макароны 1 кг (перья) — 34,83 грн;

1 кг (перья) — 34,83 грн; Мясо , а именно куриное филе 1 кг, — 188,30 гривны, а лопатка свинины — 221,21 грн;

, а именно куриное филе 1 кг, — 188,30 гривны, а лопатка свинины — 221,21 грн; Рыба , а именно карп потрошеный (кило), — 198,05 грн;

, а именно карп потрошеный (кило), — 198,05 грн; Молоко "Простонаше" 1% 900 мл — 48,07 гривны;

"Простонаше" 1% 900 мл — 48,07 гривны; Сыр твердый "Звени Гора" голландский 45% 285 граммов — 199,00 грн, а 300 граммов кисломолочного сыра "Простонаше" 9% — 93,66 гривны;

"Звени Гора" голландский 45% 285 граммов — 199,00 грн, а 300 граммов "Простонаше" 9% — 93,66 гривны; 10 штук яиц "Квочка" — 70,0 гривны;

"Квочка" — 70,0 гривны; Масло " Селянське" 72,5% 200 г — 117,25 гривны;

Селянське" 72,5% 200 г — 117,25 гривны; Масло "Олейна" рафинированное 850 мл — 75,27 гривны;

Овощи , а именно:

, а именно: за 1 килограмм капусты нужно отдать 53,10 грн;

за кило картофеля — 32,60 гривны;

1 килограмм лука репчатого – 26,13 грн;

кило моркови — 43,60 гривны;

кило свеклы — 34,93 гривны;

килограммовый пакет огурцов – 129,57 грн.

Фрукты , в частности украинские яблоки, можно купить за 49,36 грн;

, в частности украинские яблоки, можно купить за 49,36 грн; Кило сахара продается по цене 33,32 грн.

Итак, в течение января-апреля больше всего в цене прибавила лопатка свинины, а именно на 29,81 гривны. В то же время есть те продукты, которые подешевели, и существеннее всего стоимость упала на капусту — на 32 гривны. Далее идет рыба (на 5,95 гривны), картофель (на 2,1 гривны), сахар (на 1,25 гривны) и молоко (на 0,82 гривны).

В апреле за этот набор продуктов нужно отдать 1501,6 гривны, то есть, хотя большинство из этих продуктов подорожало, чек получится меньшим, чем был в январе — 1581,05 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены на лимоны поползут вверх по Украине.