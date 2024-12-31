Укр

Удивите гостей на праздники. Как на украинском назвать конфетти

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Украинка Новость обновлена 31 декабря 2024, 10:44
Украинка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это слово имеет итальянское происхождение

В украинском языке много этнических и благозвучных соответствий к словам иностранного происхождения или кальки с русского. Так, к примеру, даже слово "конфетти" имеет интересные аналоги.

Как указано на портале "Словотвір", существует не менее 6 синонимов к этому слову. Однако они предложены, как варианты, чтобы разнообразить произношение, ведь в украинском есть слово "конфеті" и оно правильное.

Как назвать конфетти на украинском

  • барволітці
  • берестинки
  • паперограй
  • волочограй
  • блискограй
  • окрáса

Заметим, что вышеизложенные слова представлены для расширения словарного запаса, употреблять слово "конфеті" корректно.

По данным Толкового словаря, конфетти — это кружочки цветной бумаги, которыми осыпают друг друга на праздниках. К тому же слово конфетти не склоняется и в значении единственного и множественного числа будет звучать одинаково.

Что касается правильности написания, то по данным толкового словаря, корректно писать "конфеті" с одной буквой "т", однако встречаются варианты и с двойными "конфетті". Ведь слово происходит от итальянского "confetti".

Напомним, в украинском языке существует по меньшей мере 5 забытых зимних слов. Среди них, лелити, омелюх, припай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поздравлять с Новым годом и писать эту фразу на украинском.

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