Удивите гостей на праздники. Как на украинском назвать конфетти
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это слово имеет итальянское происхождение
В украинском языке много этнических и благозвучных соответствий к словам иностранного происхождения или кальки с русского. Так, к примеру, даже слово "конфетти" имеет интересные аналоги.
Как указано на портале "Словотвір", существует не менее 6 синонимов к этому слову. Однако они предложены, как варианты, чтобы разнообразить произношение, ведь в украинском есть слово "конфеті" и оно правильное.
Как назвать конфетти на украинском
- барволітці
- берестинки
- паперограй
- волочограй
- блискограй
- окрáса
Заметим, что вышеизложенные слова представлены для расширения словарного запаса, употреблять слово "конфеті" корректно.
По данным Толкового словаря, конфетти — это кружочки цветной бумаги, которыми осыпают друг друга на праздниках. К тому же слово конфетти не склоняется и в значении единственного и множественного числа будет звучать одинаково.
Что касается правильности написания, то по данным толкового словаря, корректно писать "конфеті" с одной буквой "т", однако встречаются варианты и с двойными "конфетті". Ведь слово происходит от итальянского "confetti".
Напомним, в украинском языке существует по меньшей мере 5 забытых зимних слов. Среди них, лелити, омелюх, припай.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поздравлять с Новым годом и писать эту фразу на украинском.