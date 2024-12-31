Удивите гостей на праздники. Как на украинском назвать конфетти

Это слово имеет итальянское происхождение

В украинском языке много этнических и благозвучных соответствий к словам иностранного происхождения или кальки с русского. Так, к примеру, даже слово "конфетти" имеет интересные аналоги.

Как указано на портале "Словотвір", существует не менее 6 синонимов к этому слову. Однако они предложены, как варианты, чтобы разнообразить произношение, ведь в украинском есть слово "конфеті" и оно правильное.

Как назвать конфетти на украинском

барволітці

берестинки

паперограй

волочограй

блискограй

окрáса

Заметим, что вышеизложенные слова представлены для расширения словарного запаса, употреблять слово "конфеті" корректно.

По данным Толкового словаря, конфетти — это кружочки цветной бумаги, которыми осыпают друг друга на праздниках. К тому же слово конфетти не склоняется и в значении единственного и множественного числа будет звучать одинаково.

Что касается правильности написания, то по данным толкового словаря, корректно писать "конфеті" с одной буквой "т", однако встречаются варианты и с двойными "конфетті". Ведь слово происходит от итальянского "confetti".

Напомним, в украинском языке существует по меньшей мере 5 забытых зимних слов. Среди них, лелити, омелюх, припай.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поздравлять с Новым годом и писать эту фразу на украинском.