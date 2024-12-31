Здивуйте гостей на свята. Як українською назвати конфеті
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Це слово має італійське походження
В українській мові є багато етнічних та милозвучних відповідників до слів іноземного походження чи кальки з російської. Так, до прикладу, навіть слово "конфеті" має цікаві аналоги.
Як зазначено на порталі "Словотвір", існує щонайменше 6 синонімів до цього слова. Проте вони запропоновані, як варіанти, аби урізноманітнити вимову, адже в українській є слово "конфеті" і воно правильне.
Як назвати конфеті українською
- барволітці
- берестинки
- паперограй
- волочограй
- блискограй
- окрáса.
Зауважимо, що вищевикладені слова представленні для розширення словникового запасу, вживати слово "конфеті" коректно.
За даними Тлумачного словника, конфетті — це кружальця кольорового паперу, якими обсипають один одного на святах. До того ж слово конфеті не відмінюється і в значенні однини та множини звучатиме однаково.
Щодо правильності написання, то за даними тлумачного словника, коректно писати "конфеті" з однією літерою "т", проте зустрічаються варіанти і з подвійними "конфетті". Адже слово походить від італійського "confetti".
Нагадаємо, в українській мові існує щонайменше 5 забутих зимових слів. Серед них, леліти, омелюх, припай.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітати з Новим роком та писати цю фразу українською.