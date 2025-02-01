Покроет половину суммы: сколько будет субсидия на аренду для семьи ВПЛ с двумя детьми

Окончательная сумма зависит от многих факторов, в частности – места жительства.

С 29 января в Украине начали принимать заявления на оформление субсидий для ВПЛ на аренду. Их можно получать одновременно с жилищными субсидиями. Важное условие получения не иметь поддержки на проживание от государства.

Расчет субсидии – дело не простое, особенно в этом случае. Ведь на сумму влияет не только средний совокупный доход семьи за два квартала, предшествующие месяцу перед месяцем обращения (при обращении в феврале – 2-е полугодие 2024 года), но и определенные коэффициенты, зависящие от стоимости аренды в разных населенных пунктах.

Пенсионный фонд приводит пример расчета для семьи из четырех человек, где родители работают и есть двое несовершеннолетних детей. При месячном доходе в 24 тысячи гривен они отдают более половины (14 тыс.) за аренду квартиры в Днепре.

Следует определить предельную стоимость найма для этой семьи в регионе. Для этого средняя стоимость квадратного метра умножается на социальный норматив жилья (13,65 кв.м.), количество человек и корректирующий коэффициент области. Выходит 193,6грн * 54,6 кв.м.*1,16 (для Днепра) = 12 261,85 грн. Нужно определить размер обязательного платежа. Для этого общий доход делят на количество членов семьи, прожиточный минимум на человека, на 2 и умножают на 20% (базовая норма платы за найм). 24 000/4/2920 грн/2*20%=20,55%. Для того чтобы перевести в гривне, умножают на сумму семейного месячного дохода — 24 тысячи грн. Таким образом обязательный платеж получился 4932 грн. Сумма субсидии — вычесть из первого полученного числа сумму обязательного платежа. 12 261,85 грн — 49320 грн = 7329,85 грн — сумма субсидии для этой семьи ВПЛ.

Расчет Пенсионного фонда

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при подаче документов в феврале субсидию назначат на полгода с возможностью продления еще на такой же период. Для жилищной субсидии при подаче в феврале также есть особенности, в частности в периоде, за который влияют доходы.