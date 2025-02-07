На выходных похолодает еще сильнее: в каких регионах ожидать ощутимые морозы (карта)

В Украине на выходных ожидается похолодание

На выходных в Украине ожидается значительное снижение температуры, однако больше всего мороз ударит в западных областях. Днем температура будет подниматься до нуля, однако ночью и утром ожидается значительное похолодание.

По данным погодного портала Ventusky, морозы начнут ощутимо усиливаться в ночь на субботу, 8 февраля. Уже в 01:00 температура в Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Ивано-Франковской областях опустится до -12...-6 градусов.

В течение дня воздух немного прогреется – до -3 градусов, но вечером столбик термометра снова опустится до -8…-4 градусов.

Мороз коснется и центральных, южных и восточных областей – здесь температура будет стабильно колебаться в пределах -6…-5 градусов. Прохладнее всего будет на Киевщине, Житомирщине и Донетчине.

Температура в Украине в субботу, 8 февраля

В воскресенье, 9 февраля, ситуация будет похожей: утром в западных регионах прогнозируется -9…-5 градусов, днем температура поднимется до нуля, а ближе к вечеру вернется к минусовым значениям. В центральной и южной частях страны морозы будут колебаться в пределах -6...-5 градусов. На востоке столбик термометра достигнет -10…-6 градусов.

Температура в Украине в субботу, 9 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, что в нескольких областях Украины может значительно ухудшиться качество воздуха. Это связано с поступлением грязных воздушных масс из Европы.