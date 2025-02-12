Укр

Какие области Украины больше всего подморозит перед Днем святого Валентина

Автор
Денис Подставной
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Автор
pexels.com

Теплее всего будет на западе Украины

Украину продолжают окутывать зимние морозы. А перед Днем святого Валентина они усилятся еще сильнее.

Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Согласно его прогнозу, в ночь на 13 февраля столбики термометров в украинских городах опустятся ниже -10 градусов. Синоптики обещают, что холоднее всего будет в северных и восточных областях.

В Луганской области прогнозируется до -13 градусов, в Харьковской до -11, в Сумской до -10.

Немного теплее будет на юге и западе Украины: в Одессе до -6, во Львовской области до -9 градусов.

Днем воздух немного прогреется (в среднем на 5 градусов). И, например, в Одессе можно даже ожидать небольшой "плюс" (+1 градус).

В остальных городах стоит ожидать небольшой минус (в среднем -5 градусов).

А к вечеру морозы снова немного усилятся и лишь на западе Украины это не почувствуется. Во Львове, по данным синоптиков, даже потеплеет до +1…+2 градусов.

Ранее также "Телеграф" рассказывал, когда Киев прогреет солнышко. На протяжении этих дней в столицу посетит солнечная, но морозная погода.

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#Украина #Погода #Прогноз