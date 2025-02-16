В разгар войны на Закарпатье объявили тендер на 2 миллиона и хотят купить роскошный минивэн

Ожидаемая стоимость заказа составляет 1940000 гривен

В Ужгороде Закарпатской области хотят потратить деньги на покупку нового автомобиля почти за два миллиона. Его планируют приобрести для краеведческого музея.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Ожидаемая стоимость заказа составляет 1 940 000 гривен.

Такие деньги планируют потратить на покупку дорогого легкового автомобиля TOYOTA Proace Verso с дизельным двигателем в комплектации SHUTTLE на 8 мест для коммунального учреждения "Закарпатский областной краеведческий музей имени Тиводара Легоцкого" Закарпатского областного совета.

Он расположен в Ужгороде, Закарпатской области на ул. Капитульная 33. По данным сайта Википедия, в фондах заведения хранится около 120 тыс. памятников.

Тендер был опубликован 14 февраля. Конечный срок предоставления тендерных предложений до 22 февраля 2025 года. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг – 20 марта 2025 года. Расчет производится путем перечисления стоимости поставленного Товара с казначейского счета Покупателя на банковский счет Поставщика (Продавца). Расчеты производятся в течение 20 рабочих дней после получения Товара на основании расходной накладной и счета на оплату, Оплата осуществляется в порядке и очередности осуществления оплат органами Государственной казначейской службы Украины.

Что интересно, отдел культуры, туризма и религий Яготинского городского совета в Киевской области планирует потратить на автомобиль RENAULT TRAFIC 850 000 тысяч гривен.

Заказчиком выступает орган государственной власти, местного самоуправления или правоохранительный орган. Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг – 31 марта 2025 года.

Ранее "Телеграф" уже рассказывал, что в Днепре, где ранее объявили тендер на приобретение флагов на полмиллиона, теперь хотят потратить более 50 миллионов на ремонт коммунального учреждения культуры. Это вызывает большие сомнения, что именно на это следует тратить такие средства сейчас, когда фронт близится к Днепропетровщине.