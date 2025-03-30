Дождь испортит выходной? Каким областям не повезет с погодой 30 марта

На территории Украины будет преобладать умеренная облачность

Сухая и ветреная погода скоро изменится в Украине на дождливую. Уже в это воскресенье, 30 марта, когда украинцам нужно перейти на летнее время, синоптики прогнозируют в большинстве областей осадки.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, дожди ожидаются в центральных областях, в южной части, в восточных областях и на юго-западе. При этом в течение дня будет держаться достаточно теплая погода.

"Днем в воскресенье дожди побродят на западе, севере и в центре. На юге и востоке без существенных осадков в дневные часы", — говорит синоптик.

По ее прогнозам, 30 марта украинцев ожидает умеренно теплый день, столбик термометра будет колебаться в пределах +10+15 градусов, на юге (кроме Одесской области) до +18 градусов. А север страны ожидает менее теплая погода, ведь в некоторых регионах будет до +10 градусов.

Карта распределения воздушных масс 30 марта

"В Киеве 30 марта температура воздуха немного снизится и составит +12 градусов. Чтобы какие-то серьезные осадки завтра в столице — вряд ли, но облаков станет больше, максимум местами небольшой дождь", — говорит Диденко.

Отметим, что Укргидрометцентр прогнозирует осадки на востоке, севере и в центре Украины, а также на Закарпатье. В течение дня воздух прогреется до +17 градусов, а ночью остынет до +3 градусов.

Погода в Украине 30 марта

Напомним, что синоптики уже рассказали о погоде в апреле в Украине. Уже известно, когда ожидать первые заморозки и какая температура будет держаться в разгар весны.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядело солнечное затмение, которое видели в Украине 29 марта.