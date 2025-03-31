Миллионы на необычные пакеты. МВД объявило интересный тендер

Планируется немалая закупка

В Киеве хотят потратить большую сумму на пакеты для вещественных доказательств для криминалистов на четвертый год войны. Речь идет о закупке более чем на 2 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные портала государственных закупок Prozorro. Заказчиком выступает Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел (МВД) Украины.

На сумму 2 161 350,00 грн планируют приобрести тысячи упаковочных пакетов для следов и вещественных доказательств. Конечная дата принятия тендерных предложений 28 марта 2025, а уже 31 марта пройдет аукцион.

В документах указано, что МВД объявило тендер на:

Сейф-пакет 126,67 х 255 мм — 96 500 штук

Сейф-пакет 160 х 255 мм — 71 000 штук

Сейф-пакет 240 х 420 мм — 88 000 штук

Сейф-пакет 335 х 475 мм — 53 000 штук

Сейф-пакет 500 х 700 мм — 41 500 штук

Пакет полиэтиленовый прозрачный для следов и вещественных доказательств (пломба в комплекте) 800х1100 мм – 10 000 штук.

"Телеграф" решил посчитать, сколько же обойдется одна из позиций в среднем. На рынке цена одной упаковки (100 шт) пакетов 240х320 мм составляет 390 грн. То есть, за 88 тысяч пакетов нужно заплатить 343 200 грн. Поэтому, учитывая количество пакетов и их рыночную стоимость, можно сделать вывод, что в целом закупка проходит при нормальной ценовой политике.

Заметим, что дата пригодности пакетов указана до 22 декабря 2025 года. Тендер был обнародован 19 марта 2025 года. До 31 марта 2025, день закрытия аукциона, можно было снизить цену закупки на 10 806,75 грн.

Напомним, Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку головных уборов для полицейских. На них планируют потратить десятки миллионов гривен. Тендер включает 10 лотов разных головных уборов для полиции на общую сумму 34 255 089,78 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что МВД Украины провело тендер более чем на 4 млн на закупку нагрудных знаков с удостоверением для поздравления сотрудников за преданность и профессионализм.