Что делать, если работающему пенсионеру не пересчитали пенсию

Не всегда зарплата, полученная после ухода на пенсию, влияет на ее размер

Мартовская индексация пенсий позади, а в апреле Пенсионный фонд производит перерасчет для работающих пенсионеров. Но что делать, если сумма не поменялась?

Чтобы ваши доходы учли при перерасчете, должны совпасть два условия, говорят в ПФУ:

24 месяца страхового стажа после назначения или последнего перерасчета пенсии.

после назначения или последнего перерасчета пенсии. Заработная плата, с которой считают пенсию, должна быть выше той, которая использовалась для подсчета ранее.

Если ваш стаж обновился, но зарплата была меньше, ее просто не учтут. В таком случае перерасчет будет произведен только на основе нового страхового стажа. Также отмечается, что учтена зарплата до 28 февраля 2025 года. Для тех пенсионеров, которые имеют право на пересчет, но он не произошел, или стаж в 24 месяца, приобретенный в марте, в ПФУ советуют обращаться лично в сервисный центр. Предстоит написать заявление о перерасчете.

Пенсионный фонд советует обратиться в сервисный центр

Показатель средней зарплаты, использованный при исчислении пенсии, при перерасчете не меняется.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть пенсионеров имеет право на бесплатную парковку и место на автостоянке для хранения машины. Оно не предоставляется автоматически – должна состояться определенная бюрократическая процедура.