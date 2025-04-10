Начислили 50 тысяч долга за несуществующее отопление. Как женщина выиграла суд у коммунальщиков

Долг насчитывали в течение нескольких лет

В Кировоградской области местная жительница выиграла суд по делу за неправильное начисление коммунальных услуг. Женщине насчитали более 50 тысяч долга за отопление.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений. Отмечается, что инцидент произошел в Светловодске Кировоградской области.

По данным дела, исполнительный комитет Светловодского городского совета 19 июня 2019 разрешил женщине отключиться от централизованного отопления и установить автономное. 18 сентября того же года был составлен акт, удостоверяющий отделение квартиры от общей сети.

На момент проведения этих изменений у женщины не было долгов, однако в течение длительного периода ей начисляли оплату за отопление, несмотря на то, что она им не пользовалась. Так ее долг составил 57 тысяч 450 гривен.

Коммунальное предприятие аргументировало это тем, что женщина не подтвердила технические условия у предприятия и не пригласила представителя подписать акт отключения.

Однако суд не признал это основанием для того, чтобы отключение стало незаконным, а женщине начислялась оплата за отопление, которого не было. По закону для такого отключения отопления присутствие представителя предприятия не обязательно. Основной документ – разрешение органа самоуправления.

По приговору суда отключение квартиры от общей сети отопления законное, поэтому долг с женщины будет снят. Также предприятие должно уплатить судебный сбор 2 422 гривны.

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