От Азова до Киева: как символически назвать ребенка после окончания войны
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Представлено около 20 имен
Война в Украине длится уже три года, а за это время родилось много детей. После окончания украинки будут продолжать рожать. А вот как назвать мальчика или девочку?
"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, как назвать ребенка после окончания войны и нашей победы. Chatgpt подошел к этому творчески.
Имена в честь героев/мест/событий
Женские:
- Азовия – как отсылка в "Азов";
- Мариель – сочетание "Мариуполь" и "ангела" (выдуманное, но звучащее благозвучно)
- Киесса – ассоциация с Киевом, но женственное звучание;
- Эвка – производное от "Евка" (от Евдокия или как символ Европы).
Мужские :
- Азов – символ мужества, может стать именем;
- Чернобай – в честь Чернобаевки (может быть прозвище, но впоследствии – имя);
- Стефан – в честь одного из лидеров или командиров;
- Бучан – громкое имя, хотя и противоречивое эмоционально;
- Луган – символ несокрушимого Донбасса.
Модерновые/Неологизмы
Народ может начать придумывать новые, эмоционально заряженные имена:
Женские:
- Мирелия – от слова "мир";
- Незлая – "несокрушимая", может быть сокращением или полным именем;
- Витанна – "жизнь" + "победа";
- Терена – в честь терена – символа борьбы и красоты;
- Явора – от "явор", как дерево силы.
Мужские :
- Мироний — от "мир" + греческий суффикс -он. Звучит как мудрый миротворец;
- Захлав – сочетание "защиты" и "славы". Твердое, воинственное, но с благородной ноткой;
- Святобор — "Святая борьба". Эпическое, звучит как герой саги или былины;
- Яримир — сочетание "ярый" (горячий, сильный) и "мир". Огонь и спокойствие вместе.
- Сонебор — комбинация "солнце" + "борьба". Поэтическое и светлое, как имя надежды.
Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине людей с фамилией Москва и где они живут.