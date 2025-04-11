Укр

От Азова до Киева: как символически назвать ребенка после окончания войны

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мальчик и женщина
Мальчик и женщина. Фото Коллаж "Телеграф"

Представлено около 20 имен

Война в Украине длится уже три года, а за это время родилось много детей. После окончания украинки будут продолжать рожать. А вот как назвать мальчика или девочку?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, как назвать ребенка после окончания войны и нашей победы. Chatgpt подошел к этому творчески.

Имена в честь героев/мест/событий

Женские:

  • Азовия – как отсылка в "Азов";
  • Мариель – сочетание "Мариуполь" и "ангела" (выдуманное, но звучащее благозвучно)
  • Киесса – ассоциация с Киевом, но женственное звучание;
  • Эвка – производное от "Евка" (от Евдокия или как символ Европы).
Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Мужские :

  • Азов – символ мужества, может стать именем;
  • Чернобай – в честь Чернобаевки (может быть прозвище, но впоследствии – имя);
  • Стефан – в честь одного из лидеров или командиров;
  • Бучан – громкое имя, хотя и противоречивое эмоционально;
  • Луган – символ несокрушимого Донбасса.
Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Модерновые/Неологизмы

Народ может начать придумывать новые, эмоционально заряженные имена:

Женские:

  • Мирелия – от слова "мир";
  • Незлая – "несокрушимая", может быть сокращением или полным именем;
  • Витанна – "жизнь" + "победа";
  • Терена – в честь терена – символа борьбы и красоты;
  • Явора – от "явор", как дерево силы.
Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Мужские :

  • Мироний — от "мир" + греческий суффикс -он. Звучит как мудрый миротворец;
  • Захлав – сочетание "защиты" и "славы". Твердое, воинственное, но с благородной ноткой;
  • Святобор — "Святая борьба". Эпическое, звучит как герой саги или былины;
  • Яримир — сочетание "ярый" (горячий, сильный) и "мир". Огонь и спокойствие вместе.
  • Сонебор — комбинация "солнце" + "борьба". Поэтическое и светлое, как имя надежды.
Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине людей с фамилией Москва и где они живут.

Теги:
#Украина #Победа #Имена #ИИ