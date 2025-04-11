От Азова до Киева: как символически назвать ребенка после окончания войны

Представлено около 20 имен

Война в Украине длится уже три года, а за это время родилось много детей. После окончания украинки будут продолжать рожать. А вот как назвать мальчика или девочку?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту с вопросом, как назвать ребенка после окончания войны и нашей победы. Chatgpt подошел к этому творчески.

Имена в честь героев/мест/событий

Женские:

Азовия – как отсылка в "Азов";

– как отсылка в "Азов"; Мариель – сочетание "Мариуполь" и "ангела" (выдуманное, но звучащее благозвучно)

– сочетание "Мариуполь" и "ангела" (выдуманное, но звучащее благозвучно) Киесса – ассоциация с Киевом, но женственное звучание;

– ассоциация с Киевом, но женственное звучание; Эвка – производное от "Евка" (от Евдокия или как символ Европы).

Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Мужские :

Азов – символ мужества, может стать именем;

– символ мужества, может стать именем; Чернобай – в честь Чернобаевки (может быть прозвище, но впоследствии – имя);

– в честь Чернобаевки (может быть прозвище, но впоследствии – имя); Стефан – в честь одного из лидеров или командиров;

– в честь одного из лидеров или командиров; Бучан – громкое имя, хотя и противоречивое эмоционально;

– громкое имя, хотя и противоречивое эмоционально; Луган – символ несокрушимого Донбасса.

Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Модерновые/Неологизмы

Народ может начать придумывать новые, эмоционально заряженные имена:

Женские:

Мирелия – от слова "мир";

– от слова "мир"; Незлая – "несокрушимая", может быть сокращением или полным именем;

– "несокрушимая", может быть сокращением или полным именем; Витанна – "жизнь" + "победа";

– "жизнь" + "победа"; Терена – в честь терена – символа борьбы и красоты;

– в честь терена – символа борьбы и красоты; Явора – от "явор", как дерево силы.

Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Мужские :

Мироний — от "мир" + греческий суффикс -он. Звучит как мудрый миротворец;

— от "мир" + греческий суффикс -он. Звучит как мудрый миротворец; Захлав – сочетание "защиты" и "славы". Твердое, воинственное, но с благородной ноткой;

– сочетание "защиты" и "славы". Твердое, воинственное, но с благородной ноткой; Святобор — "Святая борьба". Эпическое, звучит как герой саги или былины;

— "Святая борьба". Эпическое, звучит как герой саги или былины; Яримир — сочетание "ярый" (горячий, сильный) и "мир". Огонь и спокойствие вместе.

— сочетание "ярый" (горячий, сильный) и "мир". Огонь и спокойствие вместе. Сонебор — комбинация "солнце" + "борьба". Поэтическое и светлое, как имя надежды.

Создано нейросетью для Telegtaf.com.ua

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине людей с фамилией Москва и где они живут.