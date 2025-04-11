Если у вас маленькая пенсия: как получить помощь от ООН и сколько она получится

Кто из пенсионеров получит помощь и доплату от ООН в 2025 году

По состоянию на 2025 год минимальная пенсия в Украине остается ниже прожиточного минимума — всего 2 361 грн. Именно на таких пенсионеров, а также получающих менее 3 250 грн и ориентирована программа денежной помощи от ООН. Однако это не единственная помощь от организации, на которую могут претендовать пенсионеры.

С 2025 года в список получателей впервые включили также людей с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью. Важно, что получить такой вид помощи могут не все пенсионеры с малой пенсией.

Помощь смогут получить только те, кто одновременно отвечает всем трем условиям:

проживает в зоне боевых действий (Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская и Харьковская области);

имеет пенсию менее 3 250 грн;

не получал международную помощь с 1 марта 2023 года.

Подавать заявление не нужно – выплаты производятся автоматически на основе данных государственных реестров. Если человек не отвечает хотя бы одному критерию, помощь ему не начисляется.

Выплата от ООН для переселенцев и вернувшихся из эвакуации

Международная организация также предоставляет единовременную денежную помощь украинцам — 10 800 гривен в три месяца, то есть по 3 600 гривен ежемесячно. Получить можно максимум 4 гранта на одну семью. Деньги будут перечислены на счет IBAN. Горячая линия УВКБ ООН – 0 800 307 711.

Программа действует для тех, кто:

получил статус ВПЛ не раньше, чем за последние 6 месяцев;

живет в одной из областей: Киевская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Черниговская, Харьковская, Сумская, Николаевская, Херсонская;

месячный доход не более 5 400 гривен на одного человека в семье;

не получал пособия от УВКБ ООН или других организаций последние 3 месяца;

покинул дом после 24 февраля 2022 года из-за войны, а затем вернулся и сейчас не имеет поддержки от международных структур.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионеры за границей могут прекратить получать пенсию. Так бывает, если не пользоваться картой. Посредством определенных действий начисления возобновят.