Паска с шафраном и запеченный ягненок: историк рассказал, что украинцы клали в Пасхальную корзину в XVIII веке
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Самые первые письменные упоминания о традиционной пасхальной корзине датируются 1786 годом
Пасха всегда была одним из важнейших праздников для украинцев, имеющих глубокие исторические корни и богатые обряды. В XVIII веке формирование пасхальной корзины приобретало особое значение, а его содержимое было наполнено символикой и традициями.
Историк Вадим Назаренко рассказал, что клали в корзину. Но чем отличаются тогдашние вкусности он наших.
Из чего состояла пасхальная корзина в XVIII веке?
Древнейшие сведения о пасхальной корзине датируются 1786 годом и принадлежат Афанасию Шафонскому. Тогда в корзину входили следующие продукты:
- Паска – главный символ Воскресения Христова;
- Запеченный ягненок или поросенок — знак жертвенности и изобилия;
- Жареная рыба – символ духовной чистоты;
- Колбаса и сало – признак сытости и благополучия;
- Черный хлеб – основа жизни и достатка;
- Пасхальные яйца — символ новой жизни и возрождения;
- Хрен – символ силы и здоровья;
- Соль – знак очищения и связи с божественным.
Каждый из этих элементов имел свое глубокое символическое значение, и вместе они формировали единую праздничную традицию.
Особенности приготовления кулича
Рецепт паски XVIII века предусматривал использование шафрана – дорогой специи, придававшей выпечке неповторимый аромат и золотистый оттенок. Кроме того, тесто ароматизировали корицей, имбирем и мускатным орехом. Вместо обычного сахара использовали мед или тростниковый сахар, что делало кулич особенно вкусным и праздничным.
Пасхальные яйца: искусство окрашивания
К Пасхе хозяйки готовили крашеные яйца — крашанки и писанки. Для окрашивания использовали натуральные красители из растений: сандаловое дерево, куркуму, чабрец. Писанки расписывались разнообразными орнаментами, каждый из которых имел сакральное значение, передаваемое из поколения в поколение.
Мясные блюда на пасхальном столе
После продолжительного Великого поста праздничный стол наполнялся мясными блюдами. Особенно популярны были запеченный ягненок или поросенок, колбаса и сало. В то время баранина была более распространена, чем свинина, ведь овцы были основным скотом во многих хозяйствах.
Значение хлеба и соли
Не менее важными частями праздничной корзины были хлеб и соль. Соль символизировала очищение и духовную связь с Богом, а хлеб – достаток и благополучие. Преимущественно использовался ржаной хлеб, который являлся основой питания украинцев.
Как видим, пасхальная корзина того времени — это не просто набор продуктов, а глубокий символ веры, культуры и единства украинского народа. Каждый ингредиент имел свое значение, а празднование Пасхи укрепляло родственные связи, передавая традиции следующим поколениям.
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