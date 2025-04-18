Паска с шафраном и запеченный ягненок: историк рассказал, что украинцы клали в Пасхальную корзину в XVIII веке

Самые первые письменные упоминания о традиционной пасхальной корзине датируются 1786 годом

Пасха всегда была одним из важнейших праздников для украинцев, имеющих глубокие исторические корни и богатые обряды. В XVIII веке формирование пасхальной корзины приобретало особое значение, а его содержимое было наполнено символикой и традициями.

Историк Вадим Назаренко рассказал, что клали в корзину. Но чем отличаются тогдашние вкусности он наших.

Из чего состояла пасхальная корзина в XVIII веке?

Древнейшие сведения о пасхальной корзине датируются 1786 годом и принадлежат Афанасию Шафонскому. Тогда в корзину входили следующие продукты:

Паска – главный символ Воскресения Христова;

Запеченный ягненок или поросенок — знак жертвенности и изобилия;

Жареная рыба – символ духовной чистоты;

Колбаса и сало – признак сытости и благополучия;

Черный хлеб – основа жизни и достатка;

Пасхальные яйца — символ новой жизни и возрождения;

Хрен – символ силы и здоровья;

Соль – знак очищения и связи с божественным.

Каждый из этих элементов имел свое глубокое символическое значение, и вместе они формировали единую праздничную традицию.

Особенности приготовления кулича

Рецепт паски XVIII века предусматривал использование шафрана – дорогой специи, придававшей выпечке неповторимый аромат и золотистый оттенок. Кроме того, тесто ароматизировали корицей, имбирем и мускатным орехом. Вместо обычного сахара использовали мед или тростниковый сахар, что делало кулич особенно вкусным и праздничным.

Пасхальные яйца: искусство окрашивания

К Пасхе хозяйки готовили крашеные яйца — крашанки и писанки. Для окрашивания использовали натуральные красители из растений: сандаловое дерево, куркуму, чабрец. Писанки расписывались разнообразными орнаментами, каждый из которых имел сакральное значение, передаваемое из поколения в поколение.

Мясные блюда на пасхальном столе

После продолжительного Великого поста праздничный стол наполнялся мясными блюдами. Особенно популярны были запеченный ягненок или поросенок, колбаса и сало. В то время баранина была более распространена, чем свинина, ведь овцы были основным скотом во многих хозяйствах.

Значение хлеба и соли

Не менее важными частями праздничной корзины были хлеб и соль. Соль символизировала очищение и духовную связь с Богом, а хлеб – достаток и благополучие. Преимущественно использовался ржаной хлеб, который являлся основой питания украинцев.

Как видим, пасхальная корзина того времени — это не просто набор продуктов, а глубокий символ веры, культуры и единства украинского народа. Каждый ингредиент имел свое значение, а празднование Пасхи укрепляло родственные связи, передавая традиции следующим поколениям.

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