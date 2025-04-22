Мощная гроза идет в Украину? Когда и каким регионам не повезет

Без зонта лучше из дома не выходить

Уже в конце месяца Украину ожидает значительное ухудшение погоды. На смену солнечным и почти безоблачным дням придут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что в последнюю субботу апреля украинцам прогнозируют ливень.

Где будет идти дождь больше всего

В субботу, 26 апреля, Украину накроет дождь с грозой. Ненастье будет держаться до конца дня. На западе страны синоптики прогнозируют небольшой дождь, который начнется с утра и к обеду закончится. Грозы в этом регионе не будет, а вот в горной местности возможен дождь с мокрым снегом. В течение суток столбик термометра будет показывать от +6 до +10 градусов.

На севере Украины и в Киеве возможен небольшой дождь с утра, который уже к 9:00 должен закончиться. Однако температура днем будет колебаться в пределах +7… +11 градусов. На востоке страны будет дождь с утра и до вечера, но пик ливня придется на 15:00. Именно в этот период выпадет 4,5 мм осадков и ожидается сильная гроза.

Погода в Украине 26 апреля

В центральных областях дождь с грозой тоже ожидается после обеда, однако к вечеру он должен закончиться. Здесь синоптики прогнозируют выпадение до 3 мм осадков. Несмотря на значительный ливень, днем будет достаточно тепло — до +18 градусов.

Погода в Украине 26 апреля

На юге страны будет идти дождь почти весь день. Периодически осадки будут утихать и набирать новую силу. Грозу синоптики прогнозируют после обеда. В то же время воздух днем прогреется до +22 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украину ожидают заморозки и небольшой снег в последние дни апреля.