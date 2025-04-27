Идеальная возможность для студентов-карьеристов: в Луцке предлагают работу в салоне красоты

В месяц студент может заработать до 24 000 гривен

Молодые студенты часто ищут возможности для совмещения учебы и работы, где можно получить стабильный доход. Центр коррекции фигуры и релакса "Venska Easy Body" ищет администратора для своего салона в Луцке.

Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатель гарантирует хорошие условия для карьерного развития, достойную оплату и гибкий график.

Скриншот вакансии

Офис расположен в 0,6 км от центра Луцка, по улице Яровица.

Что нужно делать

В этой должности вам нужно будет принимать и обрабатывать телефонные звонки, предоставляя информацию об услугах салона и отвечая на вопросы клиентов о записи на процедуры. Также в обязанности администратора входит:

запись клиентов на процедуры и консультирование по услугам салона;

ведение учета клиентов и их визитов;

помощь мастерам с подготовкой к процедурам;

поддержание чистоты в салоне.

Среди главных требований к кандидатам возраст от 18 лет, умение работать с клиентами и хорошие коммуникативные навыки, ответственность, организованность и желание учиться, а также знание украинского языка.

Что предлагает работодатель

Гибкий рабочий график

Теплый и дружеский коллектив

Перспективы для профессионального роста

Официальное трудоустройство

Обучение и поддержка в карьерном развитии

На этой работе студент может зарабатывать в месяц от 8 100 до 24 000 гривен.

Это отличная возможность для студентов, желающих совмещать работу и обучение, получая гибкий график и достойную оплату. Если вы ищете работу в сфере красоты и хотите развиваться вместе с профессионалами, то эта вакансия может стать для вас идеальным выбором.

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