Идеальная возможность для студентов-карьеристов: в Луцке предлагают работу в салоне красоты
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В месяц студент может заработать до 24 000 гривен
Молодые студенты часто ищут возможности для совмещения учебы и работы, где можно получить стабильный доход. Центр коррекции фигуры и релакса "Venska Easy Body" ищет администратора для своего салона в Луцке.
Соответствующее объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Работодатель гарантирует хорошие условия для карьерного развития, достойную оплату и гибкий график.
Офис расположен в 0,6 км от центра Луцка, по улице Яровица.
Что нужно делать
В этой должности вам нужно будет принимать и обрабатывать телефонные звонки, предоставляя информацию об услугах салона и отвечая на вопросы клиентов о записи на процедуры. Также в обязанности администратора входит:
- запись клиентов на процедуры и консультирование по услугам салона;
- ведение учета клиентов и их визитов;
- помощь мастерам с подготовкой к процедурам;
- поддержание чистоты в салоне.
Среди главных требований к кандидатам возраст от 18 лет, умение работать с клиентами и хорошие коммуникативные навыки, ответственность, организованность и желание учиться, а также знание украинского языка.
Что предлагает работодатель
- Гибкий рабочий график
- Теплый и дружеский коллектив
- Перспективы для профессионального роста
- Официальное трудоустройство
- Обучение и поддержка в карьерном развитии
На этой работе студент может зарабатывать в месяц от 8 100 до 24 000 гривен.
Это отличная возможность для студентов, желающих совмещать работу и обучение, получая гибкий график и достойную оплату. Если вы ищете работу в сфере красоты и хотите развиваться вместе с профессионалами, то эта вакансия может стать для вас идеальным выбором.
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