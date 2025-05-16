К летней жаре приготовиться: когда в Украину придет настоящая летняя погода (карта)

Первая половина мая не порадовала большую часть Украины привычным теплом, что означало близкий приход лета. Вместо этого города накрыл холодный циклон – ветер, дожди, иногда даже снег.

Однако, по данным портала Ventusky, уже со вторника, 20 мая, украинцы смогут наконец-то убрать теплую одежду в шкафы. На юге и востоке температура будет колебаться от +20… +18 градусов. На западе страны следует ожидать +17… +15 градусов, а центральные и северные регионы еще будут оставаться в зоне относительно низкой температуры – +15… +10 градусов. На востоке в этот день будет идти сильные дожди с грозами.

В среду, 21 мая, холодный воздух перейдет на восточные области – там следует ожидать +18…+16 градусов. Остальная территория страны почувствует на себе стабильные +23…+17 градусов. В Харьковской области пройдут небольшие дожди.

22 мая, в четверг, теплая температура останется в центральной части Украины – +22…+18 градусов. На западе следует ожидать +18…+9 градусов, а на востоке – +21…+19 по Цельсию. Осадки покроют западную часть государства и Одесщину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину снова ожидают заморозки, которые могут нанести значительный ущерб аграриям. По прогнозам синоптиков, ночью на 16 и 17 мая во Львовской и Ровенской областях температура на поверхности почвы снизится до -2°C.