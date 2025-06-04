Будет почти +40 и сильная гроза. Каким регионам не повезет с погодой в ближайшие дни

Даже ночью прохлада коснется не всех областей

Уже с первой декады июня украинцев ожидает жара почти до +40 градусов. Даже прогнозируемые синоптиками дожди не улучшат ситуацию.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что 8-9 июня в большинстве регионов столбик термометра пересечет отметку в +35 градусов. Однако заметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.

Погода в Украине 8 июня

В воскресенье, 8 июня, на западе и севере Украины днем столбик термометра достигнет отметки в +32 градуса, на востоке и в центре будет до +33 градусов. Настоящая жара прогнозируется на юге страны, где после обеда воздух прогреется до +38 градусов. Ночью столбик термометра по всей территории страны опустится до +25 градусов, а вот на юге будет держаться +28 градусов.

Погода в Украине 8 июня

По прогнозам синоптиков, осадков 8 июня в Украине не будет, а сила ветра может достигать 12 м/с.

Погода в Украине 9 июня

В понедельник, 9 июня, сильная жара спадет в большинстве областей, однако нескольким регионам так не повезет. Днем на западе и севере будет до +20 градусов, в горных регионах — до +17 градусов. А вот восточным, центральным и южным областям синоптики прогнозируют жару до +38 градусов. Похолодание в вышеперечисленных регионах будет обусловлено дождями и сильными грозами.

Погода в Украине 9 июня

Погода в Украине 9 июня

Напомним, в ближайшие дни Киев ожидает почти тропическая погода с сильным дождем и жарой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что синоптик раскрыл, когда в Украине в июне закончится жара.