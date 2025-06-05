Грозы вперемешку с жарой: синоптики назвали украинские области, где на выходных будет царить непогода (карта)

Согласно анализу, 6 июня Украину ждет молниеносная и дождливая погода

На этой неделе погода в Украине будет переменчивой: жара будет держаться почти на всей территории страны, а в отдельных регионах ожидаются сильные грозы. Больше всего осадков придется на западные и северные области.

По информации сервиса Ventusky, непогода накроет Украину 6 и 8 июня.

6 июня сильные грозы прогнозируются в западных регионах – Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Житомирская, Ровенская области.

Грозы 6 июня

Мощность атмосферных явлений кое-где будет достигать 2 500 Дж/кг, что соответствует "красной зоне" грозовой активности. Частично коснется и север — в частности Киевской и Черниговской (в Киеве — менее интенсивно).

7 июня грозы почти отступят.

Грозы 7 июня

Они могут еще сохраняться в тех же регионах, но гораздо слабее – мощность будет условно в "желтом" диапазоне. Черниговщина все еще под риском непогоды.

8 июня грозовая активность снова усилится.

Грозы 8 июня

От дождя и молний пострадают Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровенская, Житомирская и Черновицкая области.

В то же время в Укргидрометцентре несколько отличается прогноз.

Так, 6 июня грозы действительно ожидаются на Западе, Севере и Центре Украины. На остальной территории сухая погода.

Погода 6 июня

7 июня гроз не прогнозируется, однако в западных и северных регионах возможны дожди.

Погода 7 июня

8 июня ситуация аналогичная: без гроз, но с осадками в западных областях.

Погода 8 июня

Отметим, что этот период с 6 по 8 июня будет сопровождаться жаркой погодой : температура воздуха будет держаться на уровне +29…+32°C по всей Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве сохраняется неустойчивая погода : теплая летняя температура сопровождается переменной облачностью, местами дождями и порывистым ветром. В ближайшие дни существенных изменений в синоптической картине не ожидается.