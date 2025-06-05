Грозы вперемешку с жарой: синоптики назвали украинские области, где на выходных будет царить непогода (карта)
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Согласно анализу, 6 июня Украину ждет молниеносная и дождливая погода
На этой неделе погода в Украине будет переменчивой: жара будет держаться почти на всей территории страны, а в отдельных регионах ожидаются сильные грозы. Больше всего осадков придется на западные и северные области.
По информации сервиса Ventusky, непогода накроет Украину 6 и 8 июня.
6 июня сильные грозы прогнозируются в западных регионах – Львовская, Тернопольская, Черновицкая, Житомирская, Ровенская области.
Мощность атмосферных явлений кое-где будет достигать 2 500 Дж/кг, что соответствует "красной зоне" грозовой активности. Частично коснется и север — в частности Киевской и Черниговской (в Киеве — менее интенсивно).
7 июня грозы почти отступят.
Они могут еще сохраняться в тех же регионах, но гораздо слабее – мощность будет условно в "желтом" диапазоне. Черниговщина все еще под риском непогоды.
8 июня грозовая активность снова усилится.
От дождя и молний пострадают Львовская, Тернопольская, Волынская, Ровенская, Житомирская и Черновицкая области.
В то же время в Укргидрометцентре несколько отличается прогноз.
Так, 6 июня грозы действительно ожидаются на Западе, Севере и Центре Украины. На остальной территории сухая погода.
7 июня гроз не прогнозируется, однако в западных и северных регионах возможны дожди.
8 июня ситуация аналогичная: без гроз, но с осадками в западных областях.
Отметим, что этот период с 6 по 8 июня будет сопровождаться жаркой погодой : температура воздуха будет держаться на уровне +29…+32°C по всей Украине.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве сохраняется неустойчивая погода : теплая летняя температура сопровождается переменной облачностью, местами дождями и порывистым ветром. В ближайшие дни существенных изменений в синоптической картине не ожидается.