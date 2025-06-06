Можно было бы закупить больше 3 тысяч FPV-дронов: во Львове почти 50 миллионов потратят на ремонт одной улицы

Целесообразность таких расходов в воюющей стране довольно сомнительна

Во Львове на четвертый год полномасштабного вторжения объявили немалый тендер. На благоустройство всего одной улицы хотят потратить более 47 млн. Мы подсчитали, что на эту сумму можно приобрести больше 3 тысяч FPV-дронов для ВСУ.

Данные конкурса размещены на портале Prozorro. В роли заказчика выступает Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

В документе указано, что дата обнародования тендера 2 июня 2025 года, обжаловать его можно до 14-го, а крайний день подачи заявок — 17 число того же месяца. За 47 094 149 грн планируется капитальный ремонт дорог и тротуаров на ул. Бескидской. В то же время возможно снижение цены тендера на 235 470,75 грн.

Предполагается, что подрядчик произведет монтаж светильников, металлических опор, дорожных знаков, бордюров, а также водопровода и канализации. Кроме того, ожидается укладка тротуара, асфальта и нанесение дорожной разметки.

Стоит отметить, что немаленькую сумму планируют потратить на благоустройство всего лишь одной улицы. Между тем, в стране четвертый год идет война, а на нее нужны средства.

Цены на FPV-дроны стартуют от 15 тысяч грн. Таким образом на сумму, указанную в тендере, можно было бы закупить целых 3 139 единиц необходимого нашим защитникам вооружения.

Напомним, в Запорожье объявили немалый тендер на четвертый год полномасштабного российского вторжения. На благоустройство территории хотят потратить более 21 млн. Примечательно, что расстояние от фронта до города составляет около 23 км.