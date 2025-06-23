Новый дом с участком и валюта "под матрасом": интересные детали декларации украинского судьи

Жилой дом и земельный участок появился у судьи и его супруги в прошлом году

Судья Артмемовского госрайонного суда Донецкой области Феняк Александр за 2024 год обзавелся недвижимостью и заработал почти миллион гривен. При этом "под матрасом" он хранит крупную сумму.

Об этом стало известно из декларации судьи за 2024 год. В ней также указаны данные о доходах и имуществе членов его семьи.

В документе отмечено, что в прошлом году Феняк вместе с супругой Мариной Ветровой приобрели земельный участок в Гатном Киевской области за 8 120 гривен. Также пара купила в этом селе жилой дом.

Скриншот декларации Александра Феняка

Феняк владеет земельным участком в селе Менчикуры Киевской области. У его супруги есть участок в Запорожье. В декларации указано, что судья арендует квартиру в Дружковке Донецкой области с 2023 года, а его жена арендует жилье в Киеве.

Скриншот декларации Александра Феняка

В графе транспортных средств отмечается, что у супружеской пары есть два автомобиля: две Toyota Corolla 2011 года выпуска.

Скриншот декларации Александра Феняка

За 2024 год Феняк заработал 971 724 гривен, а также получил от своей жены 1 205 500 — перечисление средств, полученных от отчуждения имущества. Тем временем его супруга получила 7 357 500 гривен от отчуждения недвижимого имущества.

Сколько зарабатывает судья Александр Феняк / скриншот декларации

На банковских счетах Феняк хранит 48 298 гривен, а наличными — 90 000 долларов. Его жена в целом хранит на банковских счетах 1 929 гривен.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько зарабатывает и чем владеет судья Окружного административного суда Киева Клочкова Наталья Викторовна.