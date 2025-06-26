Похоже на Трампа: голубиный помет на окне заставил задуматься известного историка (фото)

В сети посоветовали выставить стекло на аукцион

В каждом из нас живет художник и при определенном стечении обстоятельств совсем неожиданные "шедевры" можно найти даже в обыденных вещах. Например, голубь, который сделал свое грязное дело на лобовое стекло автомобиля, может заставить задуматься о современных реалиях геополитики.

Так известный украинский историк Александр Зинченко обратил внимание на то, что пернатый негодник нарисовал на его автомобиле облик, весьма напоминающий президента США Дональда Трампа. Соответсвующий снимок он обнародовал в своем Facebook.

"Между прочим о голубях. Не знаю, как это ему удалось, но у меня на оконном стекле теперь портрет "маслом". На кого похож?", — написал он.

Картина неизвестного голубя

Журналист "Телеграфа" Игорь Тимофеев в комментариях к записи отметил, что облик Трампа на самом деле может найтись где угодно. Даже в обычном продуктовом магазине.

Другие пользователи отметили, что это больше напоминает Бивиса и Баттхеда из популярного американского мультфильма о двух не самых умных подростках.

Бивис и Баттхед

Другие пользователи сети тоже молчать не стали.

Реакции на голубиное художество

Напомним, Трамп и президент Украины Владимир Зеленский встретились на саммите НАТО. В сети уже начали шутить о том, что Зеленский приехал туда в костюме и запасом карт.