Крепость, из-за которой пала Запорожская Сечь: где ее можно увидеть в Украине

В ее строительстве участвовали запорожские казаки

Крепость Святой Елисаветы была построена на землях Войска Запорожского, а затем стала центром российского влияния на юге Украины. Казаки участвовали в ее строительстве, но крепость также стала объектом их конфликтов с российскими властями.

"Телеграф" решил рассказать об истории этой крепости, ее роли в уничтожении Запорожской Сечи и о том, как она выглядит сегодня.

Строительство крепости

Она была заложена по указу императрицы Елизаветы Петровны в 1752 году на правом берегу реки Ингул, на землях Ингульской казацкой паланки и строилась переселенцами‑новосербами и казаками как защитное укрепление для новых поселений от набегов татар и турок.

Работы завершились летом 1754 года силами Гадячско‑Миргородского казацкого полка. Строительство заняло всего четыре месяца, однако вызвало тяжелые потери — 72 казака погибло, около 233 заболели, а более 850 сбежали.

Крепость стала административным и военным центром Новой Сербии и Новослободского казацкого полка. Ее шеститысячный гарнизон состоял из русских солдат и запорожцев.

Осада Крым-Гирея

Единственной и при этом впечатляющей проверкой стала осада зимой 1769 года, когда около 70 000 турецко‑татарских войск под предводительством хана Крым‑Гирея подошли к укреплениям.

Они осадили крепость, но под градом пушечных выстрелов не осмелились штурмовать крепостные валы. Хан предпочел сжечь села и взять жителей в рабство, и был вынужден отступить. Этот эпизод фактически завершил десятилетия татарских набегов на украинские земли.

Как выглядела крепость

Елисаветинская крепость служила штабом российского военного командования на юге Украины, оплотом российского влияния на запорожских землях и центром борьбы с гайдамацким движением. Казаки в частности участвовали в строительстве крепости, но также выступали против российского влияния.

Крепость представляла собой шанец (небольшое земляное фортификационное сооружение, использовавшееся для защиты артиллерийских орудий) в виде правильного шестигранника с периметром около 6 км, окруженный земляными валами, глубоким рвом и деревянными стенами.

План крепости Святой Елисаветы

Она имела шесть бастионов и шесть равелинов, названных именами святых: Пётр, Алексей, Александр Невский, Михаил и др. Артиллерийское оснащение включало около 120 пушек, 12 мортир, фальконеты и гаубицы.

Внутри укреплений располагались бараки, артиллерийские склады, комендантские и офицерские дома, а также деревянная Троицкая церковь.

Источник: "Ранкове місто" Крепость Святой Елисаветы

Легенды и интересные факты

По местному поверью, во время осады 1769 года один из татарских военачальников, плененный после вылазки Багратиона, был настолько впечатлён мужеством казаков, что перед пленом бросил свою саблю в ров — и она до сих пор лежит на дне в ожидании своего часа.

Именно здесь вместе с казаками служил будущий бунтарь Емельян Пугачев, получивший свой первый боевой опыт.

Портрет Емельяна Пугачева кисти неизвестного художника, 1774

Крепость посещали именитые полководцы Александр Суворов, Михаил Кутузов и Григорий Потемкин, а в 1770 году здесь устроили пушечный салют в честь Петра Панина, подавившего бунт Пугачева.

Разрушение Запорожской сечи и упадок крепости

После присоединения Крыма и окончания турецкой войны крепость утратила стратегическое значение. В 1775 году русскими войсками, двинувшимися из крепости Святой Елисаветы, была разрушена Запорожская Сечь, а последний атаман, Петр Калнышевский отправлен на Соловки. В 1781 году ликвидирован казацкий строй в Украине, а в 1783 году украинских казаков и свободных крестьян превратила в крепостных.

В 1784 году укрепления были полностью демонтированы, а артиллерия вывезена в Херсон. Только две пушки сохранились в крепости Святой Елисаветы – они установлены на каменных пьедесталах при въезде с бывших Пречистенских ворот.

С 1785 года на месте крепости начало расти городское поселение, а к началу XIX века остались лишь земляные валы — ядро будущего Елисаветграда, а затем – Кропивницкого.

Как она выглядит сегодня

Сегодня крепость — это обширный зелёный парк с сохранившимися земляными укреплениями и остатками зданий — казарм, кузницы, офицерских домов. В центральной части расположено военное кладбище и мемориал Второй мировой войны, рядом установлены пушки того времени.

Крепость Святой Елисаветы на карте

Таким образом, крепость Святой Елисаветы — важный памятник эпохи Великой европейской борьбы за южноукраинские земли, сочетающий военную историю и богатое культурное наследие. Сегодня это место соединяет прошлое с настоящим, приглашая к размышлениям на фоне зелёных валов и старинных пушек.

Пушка из крепости Святой Елисаветы, Кропивницкий

Напомним, возле Днепра в селе Старые Кодаки есть невероятный объект с мистической историей. Речь идет о Кодацком карьере, на дне которого находится одноименная крепость. Возле села находятся остатки Свято-Архангело-Михайловской церкви и казацкое кладбище. Говорят, что ночью там слышны плач и песни казаков, которые похоронены в этой земле.