Вышел очередной номер научно-практического журнала "Превентивная медицина. Теория и практика"
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Семейные врачи и врачи узких специальностей в Украине регулярно получают информацию о последних исследованиях отечественных и мировых ученых и области предупреждения болезней. Журнал "Превентивная медицина" издается ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" и является единственным специализированным изданием о предупреждении и профилактике заболеваний и их осложнений.
Очередной выпуск журнала содержит множество актуальных тем.
К следующему сезону заболеваемости гриппом и ОРВИ, главное научное учреждение в области эпидемиологии предлагает семейным врачам статью " Противовирусная активность флавоноидов: механизмы действия и перспективы применения "
Среди других важных тем:
- Социально значимые инфекции у военнослужащих (часть 1);
- Оценка влияния загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость отдельными инфекционными болезнями, распространяемыми воздушно-капельным путем за период 2015-2024 гг. в Украине;
- К вопросу разработки преддикторов выхода из инфекционного процесса, связанного с COVID-19;
- Тревожно-депрессивный синдром у пациентов с Long-COVID и поражениями центральной нервной системы;
- Роль фармаконадзора в превентивной медицине.
Материалы журнала доступны врачам без подписки на официальном сайте издания — preventmed.com.ua
Издание выходит ежеквартально и позиционируется как издание, созданное как "база знаний и платформа обмена опытом для врачей, которые не только лечат имеющиеся болезни, но и заботятся о том, чтобы предупреждать заболевание и их хронизацию".