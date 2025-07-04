Россияне действительно атакуют "шахедами" по-новому? Эксперты – о тактике ударов

Новая тактика или старые методы – эксперты объяснили, что это было

В ночь на 4 июля россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. Основной целью врага стал Киев – столицу атаковали сотнями ударных беспилотников разных типов.

Авиационный эксперт Богдан Долинце предположил, что россияне могли испытывать новую тактику — дроны изменяли высоту и направление полета во время атаки, а не статически летели на одной высоте. Об этом он сказал в эфире Киев24.

Что говорит Долинце о тактике врага

Во время прямого эфира эксперт отметил, что на этот раз беспилотники "не статически двигались на значительных высотах, а регулярно набирали или уменьшали высоту".

Долинце объяснил, что такая тактика могла значительно усложнить работу украинских средств ПВО. Постоянное изменение высоты и направления движения делает дроны менее предсказуемыми для систем обнаружения и перехвата. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о тестировании Россией принципиально нового "динамического этапа полета" беспилотников.

Богдан Долинце, авиационный эксперт

Эксперт также отметил, что, несмотря на работу мобильных огневых расчетов и стационарных средств защиты, часть дронов все же смогла прорваться через оборону столицы именно из-за большого количества целей и их нестандартного поведения.

Позиция других экспертов

Чтобы подтвердить или опровергнуть предположение о новой тактике РФ, "Телеграф" обратился к спикеру Воздушных сил ВСУ, полковнику Юрию Игнату и заместителю гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационному эксперту Анатолию Храпчинскому. Оба эксперта опровергли слова Богдана Долинце — они считают, что россияне так и раньше делали.

Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ

В частности, Юрий Игнат не подтвердил предположение, что Россия прибегла к принципиально новому "динамическому этапу полета" беспилотников. На прямой вопрос о такой вероятности он ответил коротко и категорично: "Да какой еще новый?".

Анатолий Храпчинский дал более подробный комментарий, подчеркнув, что существенного изменения тактики не произошло. "Больше шахедов, меньше имитационных целей, но тактика не меняется", — пояснил он.

Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт

По словам Храпчинского, российская стратегия и дальше направлена на "активную нагрузку средств обнаружения и перехвата". Эксперт отметил, что дроны "давно меняют высоту, остаются в секторе для полетов по кругу, ожидая подлета других дронов" — то есть подобные маневры не являются новинкой.

Масштабы ночной атаки на Украину 4 июля

В Воздушных силах сообщили, что россияне атаковали Украину 550 средствами воздушного нападения. Среди них — 539 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотники-имитаторы с разных направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Также враг выпустил одну аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М" и четыре крылатых ракеты "Искандер-К".

Движение русских дронов и беспилотников при обстреле 4 июля

Противовоздушная оборона обезвредила 478 средств воздушного нападения противника. 270 целей сбили огневыми средствами, еще 208 – локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.

Среди обезвреженных целей — 268 враждебных БпЛА типа "Шахед" и две крылатые ракеты "Искандер-К". Попадание средств противника зафиксировано в 8 локациях, падение обломков — в 33 локациях.

Последствия атаки для столицы

В результате ночной атаки в Киеве возникли многочисленные пожары, город окутал густой дым. Качество воздуха значительно ухудшилось, особенно в Печерском районе, где показатель загрязненности достиг 306 единиц AQI PM2.5.

Больше всего в результате российского террора пострадали жилые районы в нескольких районах столицы. В Соломенском районе частично разрушена 5-этажка, возник пожар кровли 7-этажки. В Святошинском районе поврежден 14-этажный жилой дом.

По данным спасателей, в результате атаки пострадали 19 человек. Также зафиксированы пожары в складских зданиях, СТО и гаражных кооперативах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему Путин устроил массированный обстрел Киева перед разговором Трампа и Зеленского. Для этого есть, по меньшей мере, четыре причины — и искусственный интеллект рассказал, какие именно.