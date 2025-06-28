Есть угроза и для Одессы? Куда может достать "КАБ", атаковавший Днепр (карта)

Когда фронт приближается — в небе появляются КАБы

Приближение линии фронта вплотную к Днепропетровской области несет несколько угроз. В субботу 28 июня по городу россияне могли впервые попытаться нанести удар управляемой авиабомбой.

Более известный как КАБ этот авиационный боеприпас Россия регулярно применяет против гражданского населения Харькова и Запорожья. В отличие от обычной бомбы, она имеет систему наведения. В Воздушных силах сообщили, что цель сбили после того, как она пролетела 100 км. Что это был за снаряд, сообщат после изучения.

Для КАБов с модулями УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) дальность поражения может колебаться от 60 до 80 км. Управляемые авиационные бомбы крепят к самолетам, это бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и т.д. Для того чтобы самолет врага мог сбросить такую бомбу, он должен подлететь примерно за 30-40 км к линии фронта. Ближе – его может достать украинское ПВО. Сообщалось, что расстояние до Запорожья КАБ преодолевает за 1 минуту, поэтому в Днепр будет лететь не намного дольше.

Как атакует КАБ

Далее дальность зависит от скорости, которую развил самолет, и высоты сброса боеприпаса. Для дальности 80 км под угрозой Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков и населенные пункты этих, а также Донецкой, Луганской, Сумской и всех граничащих с Россией областей. Для наглядности взяли за основу карту боевых действий deepstate.

Куда достает КАБ, дальностью 80 км

В России также есть особый вид КАБа – Гром-Э1. Этот боеприпас может поражать цели на расстоянии до 120 км с высоты 12 км. Сама бомба имеет свой твердотопливный ускоритель. Если подобная бомба была запущена из самолета над оккупированной частью Запорожья, она могла долететь и до Днепра. Про использование такой бомбы сообщили в ДнепрОВА. Использование Гром-Э1 потенциально позволит оккупантам бить КАБами по Одесщине, Полтавщине и Кировоградской области.

Куда достает Гром-Э1

Что говорят в Воздушных силах об "атаке КАБа по Днепру"

Около 11:30 с воздушного пространства над временно оккупированной частью Запорожской области был зафиксирован запуск вражеского авиационного боеприпаса с самолета тактической авиации. Цель пролетела более 100 км и была уничтожена украинским ПВО за пределами Днепра. Тип боеприпаса будет установлен после анализа обломков на месте падения.

Приблизительное место запуска цели по Днепру

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне сознательно разбомбили управляемыми авиабомбами Херсонскую ОВА.