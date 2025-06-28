Есть угроза и для Одессы? Куда может достать "КАБ", атаковавший Днепр (карта)
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Когда фронт приближается — в небе появляются КАБы
Приближение линии фронта вплотную к Днепропетровской области несет несколько угроз. В субботу 28 июня по городу россияне могли впервые попытаться нанести удар управляемой авиабомбой.
Более известный как КАБ этот авиационный боеприпас Россия регулярно применяет против гражданского населения Харькова и Запорожья. В отличие от обычной бомбы, она имеет систему наведения. В Воздушных силах сообщили, что цель сбили после того, как она пролетела 100 км. Что это был за снаряд, сообщат после изучения.
Для КАБов с модулями УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции) дальность поражения может колебаться от 60 до 80 км. Управляемые авиационные бомбы крепят к самолетам, это бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и т.д. Для того чтобы самолет врага мог сбросить такую бомбу, он должен подлететь примерно за 30-40 км к линии фронта. Ближе – его может достать украинское ПВО. Сообщалось, что расстояние до Запорожья КАБ преодолевает за 1 минуту, поэтому в Днепр будет лететь не намного дольше.
Далее дальность зависит от скорости, которую развил самолет, и высоты сброса боеприпаса. Для дальности 80 км под угрозой Николаев, Херсон, Запорожье, Харьков и населенные пункты этих, а также Донецкой, Луганской, Сумской и всех граничащих с Россией областей. Для наглядности взяли за основу карту боевых действий deepstate.
В России также есть особый вид КАБа – Гром-Э1. Этот боеприпас может поражать цели на расстоянии до 120 км с высоты 12 км. Сама бомба имеет свой твердотопливный ускоритель. Если подобная бомба была запущена из самолета над оккупированной частью Запорожья, она могла долететь и до Днепра. Про использование такой бомбы сообщили в ДнепрОВА. Использование Гром-Э1 потенциально позволит оккупантам бить КАБами по Одесщине, Полтавщине и Кировоградской области.
Что говорят в Воздушных силах об "атаке КАБа по Днепру"
Около 11:30 с воздушного пространства над временно оккупированной частью Запорожской области был зафиксирован запуск вражеского авиационного боеприпаса с самолета тактической авиации. Цель пролетела более 100 км и была уничтожена украинским ПВО за пределами Днепра. Тип боеприпаса будет установлен после анализа обломков на месте падения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне сознательно разбомбили управляемыми авиабомбами Херсонскую ОВА.