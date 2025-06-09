Совсем немного. Сколько у России может быть носителей "Кинжалов" МиГ-31К

Новые самолеты больше не производятся

Россия в течение 9 июня дважды била по Украине ракетами "Кинжал", но оба раза было выпущено четыре и две ракеты соответственно. Учитывая, что Миг-31К может нести только одну ракету, возникает вопрос: сколько же МиГов осталось в России.

"Телеграф" решил выяснить это. Заметим, что речь идет именно о МиГ-31К — носителе ракет "Кинжал".

По состоянию на 2024 год, по данным Defence Express, количество МиГ-31 в России сократилось с почти 500 до 129 самолетов. При этом именно носителей "Кинжалов" якобы всего 12 бортов. Именно из-за потерь и постепенного снятия с вооружения часть этих самолетов Россия в течение 30 лет снимала с парка.

Известно, что к 2023 году в России было 129 МиГов любых модификаций. И это без учета потерянных бортов в результате ударов Воздушных сил обороны Украины по военным аэродромам в 2023-2024 годах.

"За последние 30 лет парк МиГ-31, которые были на балансе РФ, сократился в четыре раза. Это при том, что новые самолеты больше не производятся. Такие огромные потери обусловлены халатностью россиян и отсутствием укрытий на военных аэродромах", — пишет издание.

Однако была информация и о том, что авиаполк России насчитывает 20 МиГ-31К по состоянию на лето 2024 года. И даже несмотря на уверения росСМИ о таком количестве бортов, некоторые эксперты предположили, что их в разы меньше.

Так, авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в 2024 году говорил, что количество функционирующих МиГов в России не превышает и трех бортов.

"У них осталось 3 МиГ-31К, вчера было 3 удара "Кинжалами", сегодня (27 августа 2024 года) было 3 удара "Кинжалами". Это говорит о том, что у них осталось 3 МИГ-31К, потому что два наших удара по аэродрому "Саваслейка", которые можно отремонтировать, но сейчас у них три "Кинжала"", – подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

Ранее "Телеграф" рассказывал, за сколько "Кинжал" долетает до украинских городов.