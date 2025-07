2000 "Шахедов" за один раз: способна ли Россия завалить Украину дронами и чем мы ответим

Россия хочет забросать Украину дронами

Россия продолжает наращивать масштабы своих массированных атак по Украине. В ночь на 9 июля враг в очередной раз побил свой рекорд, запустив более 700 воздушных целей. Большинство из них дроны — дроны.

"Телеграф" разбирался в том, как растут массированные атаки, как Украина собирается этому противодействовать и какие вырисовываются перспективы.

Самая массированная атака за все время войны

В ночь на 9 июля Россия, по данным Воздушных сил Украины, атаковала украинскую территорию 741 средством воздушного нападения. Основным направлением удара стала Волынь, город Луцк.

Средства атаки:

728 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов;

7 крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К";

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Результаты работы ПВО:

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 известно об уничтожении 718 средств воздушного нападения, 303 — сбиты огневыми средствами (296 дронов и 7 ракет "Х-101"/"Искандер-К"), 415 — локационно потеряны/подавлены средствами РЭБ (дроны).

Подробнее об атаке и её последствиях можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Россия бьет рекорды раз за разом

"Телеграф", анализируя сводки Воздушных сил, пришел к выводу, что Россия в последнее время небывало наращивает свои атаки. Особенно с начала лета — новый рекорд стал уже 5 за это время.

Детали рекордных атак:

1 июня — 479 средств воздушного нападения (472 БПЛА, 3 баллистические и 4 крылатые ракеты) — рекорд;

— средств воздушного нападения (472 БПЛА, 3 баллистические и 4 крылатые ракеты) — рекорд; 9 июня — 499 средств воздушного нападения (479 БПЛА, 4 "Кинжала", 14 крылатых ракет, 2 продиворадиолокационные ракеты) — рекорд;

— средств воздушного нападения (479 БПЛА, 4 "Кинжала", 14 крылатых ракет, 2 продиворадиолокационные ракеты) — рекорд; 29 июня — 537 средств воздушного нападения (477 ударных БПЛА, 4 "Кинжала", 7 баллистических ракет, 46 крылатых ракет, 3 ракеты С-300) — рекорд;

— средств воздушного нападения (477 ударных БПЛА, 4 "Кинжала", 7 баллистических ракет, 46 крылатых ракет, 3 ракеты С-300) — рекорд; 4 июля — 550 средств воздушного нападения (539 ударных БПЛА — из них более 330 "шахеды", 1 "Кинжал", 6 баллистических ракет, 4 крылатые ракеты) — рекорд;

— средств воздушного нападения (539 ударных БПЛА — из них более 330 "шахеды", 1 "Кинжал", 6 баллистических ракет, 4 крылатые ракеты) — рекорд; 9 июля — 741 средство воздушного нападения (728 БПЛА, 7 крылатых ракет, 6 аэробалистических) — рекорд.

Как меняются масштабные атаки

2025

Июль — самая массированная атака — 741 средство воздушного нападения (728 БПЛА, 7 крылатых ракет, 6 аэробалистических) ;

— самая массированная атака — ; Июнь — самая массированная атака — 537 средств (477 ударных БПЛА, 4 "Кинжала", 7 баллистических ракет, 46 крылатых ракет, 3 ракеты С-300);

— самая массированная атака — средств (477 ударных БПЛА, 4 "Кинжала", 7 баллистических ракет, 46 крылатых ракет, 3 ракеты С-300); Май — самая массированная атака — 367 средств (298 БПЛА, 4 авиационные ракеты, 56 крылатых ракет, 9 баллистических ракет);

— самая массированная атака — средств (298 БПЛА, 4 авиационные ракеты, 56 крылатых ракет, 9 баллистических ракет); Апрель — самая массированная атака — 215 средства (145 БПЛА, 4 авиационные ракеты, 11 баллистических ракет, 55 крылатых ракет);

— самая массированная атака — средства (145 БПЛА, 4 авиационные ракеты, 11 баллистических ракет, 55 крылатых ракет); Март — самая массированная атака — 261 средство (194 БПЛА, 8 авиационных ракет, 4 ракеты С-300, 3 баллистических ракеты, 43 крылатые ракеты);

— самая массированная атака — средство (194 БПЛА, 8 авиационных ракет, 4 ракеты С-300, 3 баллистических ракеты, 43 крылатые ракеты); Февраль — самая массированная атака — 267 средства (БПЛА);

— самая массированная атака — средства (БПЛА); Январь — самая массированная атака 142 средства (БПЛА и 1 баллистическая ракета).

2024:

Одной из самых массированных атак 2024 года стал обстрел 26 августа — тогда Россия выпустила по Украине 236 средств воздушного нападения: 127 ракет и 109 ударных БпЛА.

2023

В 2023 году одной из самых массированных атак стал обстрел 29 декабря (на то время в ВСУ официально её назвали самой массированной за все время войны) — тогда Россия применила 158 средств воздушного нападения, включая 122 ракеты различных типов (крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, баллистические ракеты, "Кинжалы", Х-22/Х-32) и 36 беспилотников "Shahed-136/131".

2022

В 2022 году одной из самых массированных атак стал обстрел 15 ноября — Россия атаковала 110 ракетами и 10 дронами.

Стоит отметить, что с ростом массированности атак растет также и их частота. К примеру: в октябре 2023 года Россия совершила ~20 серьезных воздушных атак. В них она использовала примерно ~ 300-400 средств воздушного нападения.

В июне Россия нанесла 30 атак (ежедневно). В них она использовала примерно ~ 5500-6000 средств воздушного нападения

Сухие и печальные цифры

Проанализировав вышеуказанные данные можно констатировать, что с 2023 ( когда Воздушные силы, начали подробно вести Telegram-канал с информацией об атаках) по 2025 год среднее число российских атак увеличилось примерно на 50%. Количество средств увеличилось примерно на 1500%.

когда Воздушные силы, начали подробно вести Telegram-канал с информацией об атаках) среднее число российских атак увеличилось примерно Количество средств увеличилось Только за последний месяц общий процентный рост массированности самых больших атак составил примерно 54,70%.

При этом важно отметить очевидную смену тактики террора. В последнее время Россия достигает роста масштабов атак именно за счет увеличения количества дронов, которые в них используются.

В 2023 году для самой массированной атаки было использовано всего 36 БПЛА типа "шахед" — ~20% от средств для обстрела. 9 июня 2025 года доля дронов в атаке превысила уже 98%. Для наглядности — в октябре 2023 года считалось рекордом, что Россия смогла выпустить 521 "шахед" за месяц. А в июле 2025 Россия выпускает 728 БПЛА только для одной атаки.

При этом важно отметить, что такое количество дронов достигается не только с помощью "шахедов". Следует обратить внимание, что для перегрузки ПВО враг начал массово использовать дроны-иммитаторы (дешёвые пустышки без боевой части).

Их процент в атаках доподлинно неизвестен, однако 4 июля Воздушные силы сообщали, что только 330 дронов из 539 были "шахедами". То есть пустышек было около 40%. В атаке 9 июля их и вовсе, по данным представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, было большинство.

Это не предел?

В последние месяцы на фоне роста российских атак с использованием дронов от СМИ и различных экспертов начали появляться устрашающие прогнозы по поводу того, что нынешнее количество атакующих дронов якобы не предел. Строятся они в свою очередь на других прогнозах — развития дроновой промышленности РФ.

Например, по данным The Telegraph, российское производство ударных дронов только в мае 2025 года выросло на 17%. А глава правления "Львовский оборонный кластер", ссылаясь на данные министерства промышленности и торговли РФ, отмечает, что:

в 2024 году РФ увеличили производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в два с половиной раза — до 16,4 единиц .

. в 2025 году планируют достичь 70 тысяч .

. в следующие три года — 135 тысяч.

Планы и реальность, конечно, это разные вещи, но направление России очевидно — Украину хотят буквально забросать различными дронами.

Растет и производство ракет, в частности, за счет расширения ракетного завода в Воткинске и цепей поставок.

В связи с этим, например, The Telegraph прогнозирует, что россияне уже вскоре могут получить возможность запускать по украинским городам и 1000 ракет и беспилотников за одну ночь. The New York Times также согласны с этим прогнозом и добавляют, что, вероятно, такие атаки могут начаться уже к осени.

Важно: как мы уже писали, немалая часть средств атаки россиян составляют "пустышки". То есть, речь пока, вероятно, не идет о "полноценной" тысячной атаке. Более того, вероятно, даже если Россия достигнет такого количества, то пока рано говорить о регулярности таких атак. Например, глава ГУР Буданов говорит, что даже 500 ударных "шахедов" ежедневно для России — это слишком много. Однако накопить и ударить таким количеством, к сожалению, там могут.

Итог: в ближайшем будущем представить себе тысячную ракетно-дроновую атаку уже можно. Однако речь пока не идет о ежедневных налетах и о том, что абсолютно все средства будут "боевыми". Тем не менее россияне продолжают стараться расширять свое производство, что вызывает опасения.

Как справляется ПВО

Несмотря на рост массированности атак ПВО Украины до сих пор держится на хорошем уровне сбития целей. На примере атаки 9 июля можно увидеть, что она находится на уровне более 95% (303 цели непосредственно ликвидированы и 415 локационно потеряны, то есть, подавлены РЭБ или недолетели сами по себе).

Как Украина готовится бороться с ростом атак России

Власти Украины вполне серьезно относятся к угрозе масштабного российского террора. Помимо стандартных средств ПВО власти уже сейчас акцентируют свое внимание на новые возможности противодействия. Среди них новейшие дроны-перехватчики и легкая авиация.

Однако с последнее идеей оказалось не все так просто. Речь идет об усилении противовоздушной обороны Украины добровольческими формированиями территориальных громад (ДФТГ). То есть, планируется, что ПВО должны усилить пилоты-добровольцы на легкомоторных самолетах. Однако данная инициатива уже столкнулась с критикой от некоторых экспертов. Подробнее об этом мы уже рассказывали в материале "Телеграфа" "Ерунда от совков или база? В Украине бурно спорят о гражданских пилотах в ПВО — за и против"

Что известно о дронах-перехватчиках.

Дрон-перехватчик — разновидность военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенная для уничтожения воздушных целей, то есть применения в противовоздушной обороне (ПВО). Обычно перехватчиками являются FPV-дроны, как квадрокоптеры, так и аппараты самолетного типа.

В распоряжении Украины есть несколько видов дронов-перехватчиков и их уже активно начали использовать. Например, в ночь на 4 июля для отражения одного из самых масштабных воздушных нападений России Украина применяла помимо традиционных средств дроны-перехватчики – зафиксированы десятки поражений беспилотников врага. 9 июля также были использованы дроны перехватчики, по словам Юрия Игната, они эффективно отработали.

Одной из новейших украинских разработок, по данным The Telegraph, является беспилотник Sting. Новое оружие будет использоваться для преследования и перехвата Shahed-136 вместо обычных средств ПВО для защиты украинских городов от российских обстрелов. Разработчики, группа Wild Hornets, утверждают, что дрон может летать со скоростью более 160 км/ч на высоте около 3 км.

Зенитный дрон Sting

Sting имеет классическую конструкцию квадрокоптера с большим куполом, выступающим вверх из центра, где установлена ​​боеголовка и камера. Он будет пилотироваться с земли с помощью очков виртуальной реальности, позволяющих оператору точно видеть, куда он летит. Будущая разработка будет иметь систему наведения с искусственным интеллектом, которая позволит пилоту фиксировать враждебные цели.

К преимуществам дронов можно отнести массовость и дешевезну. Как пишет Liga, стоимость одного зенитного дрона колеблется от $1500 до $16 000 США, что дешевле, чем ракеты или вражеские "шахеды".

Еще "шахеды" могут начать "сажать" програмно. Депутат от комитета по обороне Федиенко сообщил, что для противодействия атакам российских "шахедов" рассматривается идентификация SIM-карт на беспилотниках, отключение мобильных сетей или интернета, выявление "симок" и их блокировка.

При этом традиционные средства, например, мобильные группы, пока никуда не денуться. Главный коммуникационщик Сил беспилотных систем сообщил СМИ, что они пока не утратили актуальности, но в условиях массированных смешанных атак России все же более эффективны дроны-перехватчики.

Реальные возможности России и новая опасность для Украины

"Телеграф" спросил мнения по этому поводу у авиационного эксперта Богдана Долинце.

Сколько сейчас россия может делать "шахедов"

"По данным июня мы видим, что Россия способна производить в месяц от пяти с половиной тысяч беспилотников разного типа, из которых по меньшей мере две трети – это беспилотники типа "шахед". И, в принципе, если говорить о необходимости запуска, например, двух тысяч беспилотников, то в целом на сегодняшний день Россия может изготовить такое количество за две недели", — говорит он.

Способна ли Россия запустить 2000 тысячи беспилотников за раз

По мнению Долинце, для запуска такого количества дронов перед Россией возникнет сразу ряд проблем:

Ключевым ограничением на сегодняшний день, считает эксперт, будет подготовка экипажей в расчеты, которые могут эти беспилотники запускать;

"Конечно, если использовать уже имеющиеся ресурсы, пусковые площадки и т.п., это теоретически так же можно выполнить, но необходимо будет по меньшей мере от 12 до 16 часов, чтобы осуществить такой запуск Но для этого мы должны понимать, что Россия фактически две недели должна полностью 100% всех изделий накапливать и не использовать", — отметил Долинце.

Вторая проблема — это формирования "банка целей";

"Все эти беспилотки необходимо запрограммировать, определить маршруты их полета и перечень целей, по которым они должны нанести удар", — объяснил он.

Объективный контроль для того, чтобы определять целесообрасность дальнейших действий;

Новая угроза

Эксперт подтвердил, что действительно немалая часть ударных дронов, которыми атакуют Украину сейчас, составляют "приманки". Однако даже на них, по информации Долинце, россияне уже начали устанавливать взрывчатку.

"Их задача – нанести хотя бы какой-то ущерб гражданскому населению, инфраструктуре или чему-нибудь в местах, где они будут сбиты или заглушены. Кроме того, они могут представлять опасность для ГСЧС, которая затем будет их искать и обезвреживать. Однако ключевая их задача все же состоит в том, чтобы перегрузить систему противовоздушной обороны, обеспечив возможность для большего количества вражеских беспилотников достигать своих целей ", — отметил эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, возможен ли массированный удар США по России и есть ли у американской армии необходимое дальнобойное оружие.