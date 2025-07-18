Доставайте курточки: похолодание до 13°C накроет часть Украины посреди лета

Похолодание пройдется по всей стране

В Украине после длительной жары ожидается значительное похолодание. Температура воздуха в некоторых частях страны может падать всего до +13 градусов.

Такой прогноз был опубликован на сайте Ventusky. На погодной карте отмечено, что холоднее всего будет в западной части Украины.

Похолодание, которое ждали многие, может наступить, предположительно, 1 августа. В этот день в Закарпатской области столбики термометров могут опуститься до +13..+14 градусов.

Прогноз погоды на 1 августа. Скриншот: Ventusky

При этом отметим, что похолодает не только в западных регионах. Например, в Киеве ожидается всего +20 градусов.

Прогноз погоды на 1 августа. Скриншот: Ventusky

На юге Украины будет немного теплее. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

Прогноз погоды на 1 августа. Скриншот: Ventusky

Осадки 1 августа возможны в западных областях.

В западных областях возможны осадки 1 августа. Скриншот: Ventusky

Также отметим, что Укргидрометцетр пока не давал никаких прогнозов о предстоящем похолодании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июле Харьков накрыл природный апокалипсис. В результате стихийного буйства, есть погибшая и пострадавшие, в том числе маленький ребенок. Также погода наделала немало разрушений.