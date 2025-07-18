"Одни скачут, другие плачут". Визит культовой группы The Rasmus в Киев разделил мнения украинцев в соцсетях

Знаменитая рок-группа из Финляндии станет "изюминкой" нынешнего Atlas Festival

В эту пятницу, 18 июля, в украинскую столицу прибыла известная финская рок-группа The Rasmus. Он является главным хедлайнером Atlas Festival в 2025 году, а также послом детского благотворительного фонда. Впрочем, приезд звезд в Украину разделил людей в сети.

Как оказалось, участники группы во главе с фронтменом Лаури Юлёнен попали в Украину поездом Укрзализныци. Фотографиями по приезду звезды и организаторы музыкального фестиваля поделились в соцсетях.

The Rasmus в Киеве

Уже в субботу, 19 июля, The Rasmus выйдет на сцену Atlas Festival. Кроме того, музыканты присоединяются к благотворительной инициативе: они поддержат благотворительный фонд Good Donations, который уже второй год является партнером фестиваля Atlas в сборе средств для детских больниц.

The Rasmus в Киеве. Фото: instagram.com/therasmusofficial The Rasmus в Киеве. Фото: instagram.com/therasmusofficial The Rasmus в Киеве. Фото: instagram.com/therasmusofficial

К тому же, во время Atlas Festival 2025 (18-20 июля) пройдет благотворительный розыгрыш эксклюзивных лотов от The Rasmus. На собранные средства фонд планирует закупить жизненно важное оборудование для детской больницы "Охматдет".

"Как это прекрасно встретить в Киеве The Rasmus! Спасибо за поддержку Украины, Лаури Юльонен 🇺🇦🇫🇮 Ну и отдельная благодарность за творчество и песни на которых мы росли и до сих пор слушаем", — после встречи с артистами написал священник ПЦУ Иван Сидор в Фейсбуке.

Реакция украинцев неоднозначная: фото

Несмотря на благотворительную цель приезда мировых звезд в украинскую столицу, в сети развернулась дискуссия по поводу уместности события. Одна часть украинцев рада видеть известных гостей в постоянно обстреливаемых россиянами городе. Однако другая часть негативно высказывается о "пире во время войны":

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