Переписал на нее весь бизнес: как выглядит жена погибшего в ДТП депутата Рущишина

Когда бизнесмен стал народным депутатом, то переоформил свои предприятия на жену

Ярослав Рущишин — львовский народный депутат, который прошел в Верховную Раду от партии "Голос", погиб в дорожно-транспортном происшествии. Это произошло около села Бабухов Ивано-Франковской области вечером 24 июля, когда 57-летний нардеп ехал на мотоцикле и не справился с управлением. У погибшего политика осталась жены Ярина и сын Гнат.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о жене погибшего нардепа Ярослава Рущишина Ярине, чем она занимается и как выглядит.

Народный депутат Ярослав Рущишин. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Ярина Рущишина — что о ней известно?

Народный депутат Украины Ярослав Рущишин был женат с женщиной по имени Ярина. Они вместе воспитали сына Гната, который уже взрослый и занимается предпринимательством. Точной информации о том, когда Ярослав и ярина поженились в сети нет, но можно предположить, что это было в 90х.

Свадебное фото Рущишиных

Ярослав Рущишин с женой и сыном во время Помаранчевой революции

Известно, что у пары был общий семейный бизнес — они занимались текстильным производством, фермерством и производством альтернативной энергетики. Когда Ярослав Рущишин стал народным депутатом, то переписал все предприятия и фирмы на жену Ярину.

Ярослав Рущишин с женой и сыном. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

По данным из деклараций за 2023 год, Ярина Рущишина связанна или владеет 33 фирмами и компаниями. Общий доход, который задекларировала семья нардепа составил 7,9 млн гривен. И практически все это — доход от бизнесов Ярины, тогда как депутат указал только один источник дохода — свою депутатскую зарплату.

Ярослав Рущишин с женой и сыном. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Также согласно декларации, у пары был дом, гараж и земельный участок во Львове. Во владении фирмы "Троттола" Ярины Рущишиной был автомобиль Audi A6 2014 года выпуска, ним пользовался ее муж-нардеп. А фирма "Сенсус", связанная с женой депутата, владела мотоциклом Harley-Davidson 2002 года выпуска. К слову, именно на этом мотоцикле политик и разбился насмерть. Также известно, что в 2022 году Ярина Рущишина приобрела грузовик Iveco 70C17 2015 года выпуска.

Ярослав Рущишин с женой и сыном. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Отметим, что на странице в Facebook, которую активно вел Ярослав Рущишин, он редко подсвечивал личную жизнь и больше делился своей политической деятельностью. Однако несколько семейных фото с женой и сыном в соцсети все же есть. На кадрах можно заметить, что сын Гнат очень похож на отца, а Ярина примерно одного возраста с мужем, возможно немного младше него.

Семейное фото Ярослава Рущишина. Фото: https://www.facebook.com/rushchyshyn.yaroslav

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вспоминают погибшего нардепа Ярослава Рущишина. Его смерть — потеря для Львова, УКУ и Украины.