Не море, но лучше: где на Львовщине есть пляж, лошади, рыбалка и домики в лесу (фото)

Если хочется природы без толпы, купания, рыбалки и ночлега в деревянном домике – эта локация идеальна

Львов – большой туристический город и в нем есть что посмотреть. Однако иногда хочется убежать туда, где природа главная, а смартфон можно выключить, хоть ненадолго. Путешествовать по тропам леса, искупаться, половить рыбу и прокатиться на потомках древних лошадей-тарпанов можно не очень далеко от города.

Если хочется в отпуск, но не можете выбрать между пешим походом, интересными историческими местами и пляжем, есть хорошая новость — в получасе от Львова в Яворивском национальном природном парке можно получить все это и даже больше. Ведь Яворовщина славится своей подлинной культурой. Здесь есть особый пирог и своеобразные игрушки.

Яворовское угощение

Здесь и дальше использованы фото с сайта национального природного парка.

Яворовский нацпарк – истоки двух морей и часть европейской природы

Яворивский парк — часть международного биосферного резервата "Расточье" под эгидой ЮНЕСКО. Здесь пересекаются природно-климатические черты Подолья, Полесья и Карпат. А еще здесь проходит Главный Европейский водораздел — реки с этого холма текут либо к Балтийскому, либо к Черному морю.

Красота природы очаровывает

Нигде в Украине, кроме Яворовского национального парка, вы не увидите потомков тарпанов — вымерших в природе диких коней. Благодаря польским ученым удалось восстановить популяцию, и часть животных передали в центр разведения на экохуторе "Мочары". Здесь даже есть возможность проехаться на такой лошадке верхом.

Тарпаны с детенышами

Прокатиться на тарпане можно не только летом

Где остановиться

Кроме лошадей, на хуторе живут козы, дикие свиньи, есть пасека, музей древностей и домики для ночлега. Если хочется больше погружения в природу – обустроены места для палаток. В общей сложности на территории парка есть 6 деревянных домиков на 23 места, кухня, санузлы, питьевая вода, детская площадка и место для авто. Хочешь – живешь в доме, хочешь – ставишь палатку. Для пикника есть беседки.

Экохутор

Есть ли пляж

Для купания в селе Верещица обустроено озеро с пляжем, душевыми, туалетами и спасательным постом. Можно взять катамаран или лодку. Недалеко находится озеро для рыбалки.

Пляж в национальном прирордном парке в Яворовском районе

Хочешь – пешком, хочешь – машиной

К экохутору "Мочары" ведет дорога с поворота в селе Дубровица. А можно и пешком. По территории парка проходят пять простых экомаршрутов. "Главный Европейский водораздел" приведет вас к экохутору.

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