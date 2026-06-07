Что категорически запрещено делать в праздник 7 июня, чтобы не спугнуть удачу

В этот день верующие придерживаются некоторых запретов и наблюдают за погодой

В воскресенье, 7 июня, православные и греко-католики почитают память Феодота Анкирского. По старому стилю сегодня вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике, главных запретах и погодных приметах на этот день.

Церковный праздник 7 июня

7 июня по новому календарю ПЦУ верующие вспоминают святого мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке в Малой Азии. С юных лет он посвятил себя христианству, а в зрелом возрасте открыл гостиницу, где проповедовал среди язычников, обращая многих из них в свою веру. Во время жестоких гонений Феодот укрывал христиан в своем доме, помогал им спасаться от преследований и тайно хоронил погибших за веру.

Согласно преданию, за праведную жизнь Бог наделил Феодота даром исцеления и чудотворения. Вскоре о деятельности святого узнал местный правитель, после чего Феодота бросили в тюрьму. Несмотря на заточение, он отказался отречься от Христа и принял мученическую смерть.

В воскресенье, 7 июня, почитают память Феодота Анкирского. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что нельзя делать сегодня?

Нельзя ссориться, ругаться и конфликтовать — это может привлечь неприятности и лишения.

Не стоит сквернословить, пустословить, сплетничать и распространять слухи — это грозит болезнями и трудностями.

Не рекомендуется проявлять зависть и жадность.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и в милостыне.

Запрещено давать или брать деньги в долг.

Нельзя забирать себе первую пойманную рыбу — ее нужно отпустить обратно в воду, чтобы не спугнуть удачу и достаток.

Погодные приметы на 7 июня

Если слышно гром — всю неделю будут идти дожди.

Если роса на листьях — дожди будут кратковременными.

Если утром над землей стелется туман — день будет пасмурным.

Если вечером громко квакают лягушки — вскоре будет ясная погода.

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