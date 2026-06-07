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Что категорически запрещено делать в праздник 7 июня, чтобы не спугнуть удачу

Автор
Галина Струс
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В церковном календаре сегодня почитают память Феодота Анкирского
В церковном календаре сегодня почитают память Феодота Анкирского. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

В этот день верующие придерживаются некоторых запретов и наблюдают за погодой

В воскресенье, 7 июня, православные и греко-католики почитают память Феодота Анкирского. По старому стилю сегодня вспоминают третье обретение главы Иоанна Предтечи.

"Телеграф" рассказывает, что нужно знать о празднике, главных запретах и погодных приметах на этот день.

Церковный праздник 7 июня

7 июня по новому календарю ПЦУ верующие вспоминают святого мученика Феодота Анкирского, жившего в III веке в Малой Азии. С юных лет он посвятил себя христианству, а в зрелом возрасте открыл гостиницу, где проповедовал среди язычников, обращая многих из них в свою веру. Во время жестоких гонений Феодот укрывал христиан в своем доме, помогал им спасаться от преследований и тайно хоронил погибших за веру.

Согласно преданию, за праведную жизнь Бог наделил Феодота даром исцеления и чудотворения. Вскоре о деятельности святого узнал местный правитель, после чего Феодота бросили в тюрьму. Несмотря на заточение, он отказался отречься от Христа и принял мученическую смерть.

День памяти Феодота Анкирского
В воскресенье, 7 июня, почитают память Феодота Анкирского. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Что нельзя делать сегодня?

  • Нельзя ссориться, ругаться и конфликтовать — это может привлечь неприятности и лишения.
  • Не стоит сквернословить, пустословить, сплетничать и распространять слухи — это грозит болезнями и трудностями.
  • Не рекомендуется проявлять зависть и жадность.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся и в милостыне.
  • Запрещено давать или брать деньги в долг.
  • Нельзя забирать себе первую пойманную рыбу — ее нужно отпустить обратно в воду, чтобы не спугнуть удачу и достаток.

Погодные приметы на 7 июня

  • Если слышно гром — всю неделю будут идти дожди.
  • Если роса на листьях — дожди будут кратковременными.
  • Если утром над землей стелется туман — день будет пасмурным.
  • Если вечером громко квакают лягушки — вскоре будет ясная погода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в июне празднуем не только Рождество Иоанна Предтечи. Церковный календарь на первый месяц лета 2026.

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