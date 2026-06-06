Добавьте к яичнице один продукт из холодильника — и она станет намного вкуснее

Всего один ингредиент придаст блюду кремовую текстуру

Яичница — одно из самых простых в приготовлении блюд. Но именно это блюдо чаще всего получается либо резиновым и сухим, либо слишком жидким. Добиться нежной, кремовой текстуры, как в хорошем ресторане, удается далеко не всегда.

Оказывается, добиться особенной текстуры можно с помощью одного ингредиента, который есть почти в каждом холодильнике. На гастрономическом портале Food and wine советуют добавлять в яичницу творог.

Для чего добавлять в яичницу творог

Творог не просто добавляет белок, а еще и кардинально меняет текстуру готового блюда. Когда яйца нагреваются, белок в них начинает сворачиваться и буквально выталкивает влагу наружу. Именно поэтому яичница становится сухой и жесткой, если чуть передержать её на огне. Творог при нагревании выделяет влагу, которая испаряется постепенно — и за счет этого яйца остаются мягкими, нежными и воздушными даже при более длительной тепловой обработке.

Как правильно добавить творог к яйцам

Для добавления в яичницу лучше всего подходит нежирный мягкий творог без крупинок. Он хорошо вмешивается в яичную массу и не чувствуется как отдельный ингредиент.

Возьмите нужное количество яиц и добавьте к ним две-три столовые ложки мягкого творога. Взбейте всё вместе до однородности блендером или вилкой. Жарьте яичницу на среднем огне, не торопясь и периодически помешивая.

Творог. Фото Freepik

Как и с чем подавать

Яйца с творогом — отличная основа для бутербродов. Намажьте смесь на подсушенный хлеб, добавьте зелень или немного лосося. Некоторые используют такую смесь как тесто для тонких блинчиков — взбитые белки с творогом дают лёгкую и нежную основу.