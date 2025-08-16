С коврами на стенах, но за копейки. На побережье Черного моря можно снять бюджетное жилье (фото)

Море в 15 минутах

Не только в Одесской области есть множество вариантов бюджетного жилья у моря, ведь можно арендовать комнаты и в Николаевской области. К примеру, возле курортного села Коблево, которое в свое время было достаточно популярно.

Соответствующие объявление разместили на портале с арендой жилья. Стоимость аренды комнаты с одного человека 200 грн.

По словам владелицы, жилье находится в 1 км от моря, где-то 15-20 мин пешком. Минимальный срок аренды жилья двое суток. Всего в доме шесть спальных мест. Учитывая фото, примерно по 2-3 односпальные кровати в одной комнате. На фото видно, что жилье достаточно чистое, аккуратное, хоть и со старым ремонтом. Довольно странно смотрятся кровати в комнатах, однако постельное чистое, не новое.

Снять жилье в Коблево

В объявлении указано, что ванная комната, туалет и кухня общие. Интересно, что на фото есть только довольно аккуратная кухня внутри дома. Жилье имеет кондиционер, бесплатный интернет, холодильник, утюг и т.д. Возле дома расположены магазины, аптеки, автовокзал и рынок, они находятся в пределах 500 м.

Комната на четыре места

Комната

Жилье на карте

Для справки

Коблево – село в Николаевском районе Николаевской области. Оно расположено у границы Николаевской и Одесской областей Украины, на автодороге М14 (E58). Расстояние до Одессы: автодорогой – 55 км.

Отметим, что в настоящее время пляжи Коблево Николаевщины закрыты для отдыха из-за минной опасности. Купаться в море запрещено, некоторые пляжи закрыты даже для посещения.

