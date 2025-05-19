Резонансное убийство на фуникулере: дело о гибели приобретает огласку

Суд перенесли, семья обвиняет адвокатов в саботаже

Родители погибшего 10-классника обвиняют защитников подозреваемого в убийстве их сына в умышленном затягивании судебного процесса. В понедельник, 19 апреля, Киевский апелляционный суд должен был рассматривать ходатайство об изменении меры пресечения по содержанию под стражей на домашний арест, однако заседание перенесли.

Киевляне собрались под зданием суда, чтобы поддержать семью погибшего Максима Матерухина. Об этом из-под здания суда сообщила журналистка КИЕВ24.

Судебное заседание было назначено на 11.15, но не состоялось. По неофициальной информации, причиной перенесения стало то, что материалы дела не успели доставить из Шевченковского районного суда. Родители погибшего парня убеждены, что это очередная попытка адвокатов подозреваемого отсрочить вынесение приговора.

"Им нужны каждый раз доказательства, почему он должен сидеть дальше. Его статья предусматривает содержание под стражей. Куда его отпускать? Чтобы он других пошел убивать?" – возмущается отец погибшего подростка.

Напомним, трагедия произошла 7 апреля 2024 года, когда сотрудник Государственного управления охраны напал на школьника в вагоне фуникулера. Максим Матерухин упал, разбил головой стекло и получил смертельное ранение шеи. Следствие установило, что нападавший находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Судебный процесс идет с конца мая прошлого года. На каждое заседание приходит несколько десятков людей поддержки – родственники, знакомые и даже те, кто лично не знал погибшего парня. Когда состоится следующее заседание, пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал, что мать подозреваемого в убийстве подростка на фуникулере напала на журналистку. Это произошло 5 февраля в помещении Шевченковского райсуда Киева.