Суд вынес приговор убийце подростка на фуникулере: родные погибшего не сдержали эмоций (фото, видео)

Подозреваемый отмечал, что не хотел убивать юношу

В понедельник, 22 сентября, обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере в Киеве Артем Косов предстал перед судом. Ему было назначено пожизненное заключение.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" из зала заседания. Известно, что Косов недавно признал вину и покаялся, однако отмечал, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения.

Приговор 22 сентября подозреваемый услышал в Шевченковском районном суде. На видео по зачитыванию приговора видно, как радуюсь родители убитого, ведь пожизненное считают справедливым приговором.

"Убийцу подростка на фуникулере в Киеве Артема Косова на пожизненно отправляют за решетку. Только посмотрите, как радуются родные погибшего. Мало кто верил в справедливое решение суда. Но оно есть", — подчеркнул корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Люди на суд пришли в футболках с фото убитого подростка

Реакция родсвеников на приговор суда

Родные с фото убитого подростка

В зале суда собрались родные и знакомые погибшего подростка, они держали в руках фото погибшего Максима Матерухина. Добавим, что 17 сентября закончились судебные прения по этому делу. На них адвокаты потерпевших заявили, что все предоставленные доказательства достаточно для приговора. Они настаивали на пожизненном лишении свободы, которое Косов и не получил.

Артем Косов в зале суда

Руслан Кравченко на суде

Суд по убийству подростка на фуникулере

Убийство подростка в фуникулере

В апреле 2024 года на Михайловской площади при подъеме в вагоне киевского фуникулера между 30-летним мужчиной и 16-летним подростком начался конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он начал приставать к подросткам с вопросами о том, готовы ли они защищать Родину.

После выхода из вагона фуникулера на верхней станции мужчина набросился на подростка и толкнул его по лестнице. При этом злоумышленник сам потерял равновесие и упал на парня, в результате чего последний во время падения разбил головой стекло окна и получил глубокие порезы шеи. У парня оказалась поврежденная сонная артерия и началось сильное кровотечение. После травмы Максим истек кровью и умер до приезда скорой медицинской помощи.

