"Был похож на убитого шакала": как прошел суд над подозреваемым в убийстве подростка на фуникулере (фото)

Арест без альтернативы залогу продлен до 11 октября 2025 года

Суд в Киеве продолжает рассмотрение дела по убийству 16-летнего Максима Матерухина на верхней станции столичного фуникулера. Правозащитник и ветеран ВСУ Олег Симороз сообщил о ходе очередного заседания и ключевых решениях суда.

Об этом говорится в посте мужчины в Facebook. Мать погибшего подростка распространила сообщение.

Как известно, подозреваемый – пьяный сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов.

Суд над Артемом Косовым

Правозащитник отметил активное присутствие журналистской общественности, отметив, что это важно для обеспечения прозрачности процесса и справедливого рассмотрения дела. 14 августа в судебный процесс присоединился генеральный прокурор Украины, который вместе с другими прокурорами представляет государственное обвинение. Это, по словам Симороза, отвечает общественному запросу и важно в контексте серьезности преступления.

Автор поста также сообщил, что адвокаты подозреваемого не явились на заседание, что стало уже 6-м случаем злоупотребления защитой, направленной на срыв процесса. Поэтому коллегия судей приняла решение назначить бесплатного государственного защитника для Артема Косова. Симороз добавил, что прокуроры подадут материалы в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по лишению лицензии адвокатов, систематически срывающих заседание.

Во время заседания рассматривалась мера пресечения для подозреваемого. Заявленное ходатайство об изменении содержания под стражей на домашний арест было отклонено, арест без альтернативы залогу продлен до 11 октября 2025 года.

По словам Симороза, подозреваемый Артем Косов впервые дал комментарии журналистам.

Он был похож на убитого шакала, пытался мне даже "Выкать" — это типичная история, когда таких глуповатых гопников прижимают к стене. Олег Симороз

Правозащитник добавил, что фигурант дела пытался оправдываться и частично предпринимал неудачные попытки прощения перед семьей погибшего. Но полная вина Косово подтверждена собранными доказательствами, и раскаяние или признание вины на этом этапе не влияют на позицию обвинения, настаивающего на пожизненном наказании.

Судебное заседание по сути дела было отложено из-за действий защиты. Следующее заседание запланировано на 20 августа 2025 в 15:30 в Шевченковском районном суде города Киева.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обвиняемый в убийстве 16-летнего Максима Матерухина Артем Косов, по информации Олега Симороза, содержится в гауптвахте в условиях, вызывающих сомнения в их соответствии установленным правилам. Во время судебных заседаний у фигуранта заметны регулярные стрижки, обновленная одежда, а на слушании 18 июня она даже появилась со смарт-часами — устройством, использование которого законом запрещено.