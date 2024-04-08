Убийство подростка в киевском фуникулере: чем известно и опасно место преступления

За историю столичного фуникулера зафиксирована только одна авария

В воскресенье, 7 апреля, на станции киевского фуникулера убили 16-летнего подростка. Злоумышленник оперативно задержан.

Как ранее сообщал "Телеграф", парня толкнул неадекватный мужчина, и подросток налетел на стекло, перерезавшее ему горло. От значительной кровопотери юноша умер на месте.

Что известно о фуникулере

Общественный транспорт, соединяющий исторический Верхний город и Подол в Киеве, столице Украины. Он был открыт 7 мая 1905 года.

Сначала путь заканчивался у Боричевого Тока, не доходя до Подола. До 30-х годов XX века фуникулёр даже считался частью трамвайной сети города.

Изображен фуникулер в начале 20 века

Свой современный вид фуникулер приобрел в 1984 году после масштабной реконструкции. Были построены новые вестибюли, ставшие настоящим украшением города. Их украсили витражами работы известных украинских художников В. Задорожного и М. Шкарапуты.

Фуникулер гармонично вписывается в ансамбль Почтовой площади

Маршрут фуникулера простирается на 222 метра, но когда-то он был гораздо короче. Перепад высот – 76 метров.

1980-е годы

Транспорт курсирует со скоростью 7 км в час. Ежегодно фуникулером пользуется более 6 миллионов человек. Это почти вдвое больше, чем население Киева.

Обновленный фуникулер открылся 29 декабря 1984 года

Он имеет два вагона, рассчитанных на 100 пассажиров каждый. Они обозначены буквами "Л" и "П", указывающими на сторону их разъезда:

"Л" — левый вагон, разминается слева.

"П" — правый вагон, разминается справа.

Нижняя станция фуникулера находится на Почтовой площади. Верхняя станция находится по адресу Михайловская площадь, 1.

Празднование 90-летия фуникулера в 1995 году

Он считается самым безопасным видом транспорта. За более чем столетнюю историю киевского фуникулера зафиксирована лишь одна авария, не повлекшая за собой никаких жертв.

Каждый год фуникулер на несколько недель закрывается на ремонт

Стоимость билета – 8 гривен. Фуникулер работает ежедневно с 7 до 22 часов. Интервал между рейсами – 2-5 минут.

Современный вид станции

Легенды

По легенде, маршрут киевского фуникулера пролегает по месту, где во времена князя Владимира тащили идола бога Перуна, чтобы утопить его в Днепре. После того местность называли "Чертовым беремищем", трактуемым как "тяжело черту".

Также место окутано мистикой. По легенде, на территории, где сейчас расположен фуникулер, когда-то был сад. Он имел недобрую славу, ведь считалось, что там собирались ведьмы на шабаш. Некоторые исторические источники описывают это место как "страховище для киевлян".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве начинают цвести тюльпаны. Различные сорта этих цветов можно увидеть на площади Независимости, Европейской площади и Пейзажной аллее.