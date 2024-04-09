Смерть подростка в киевском фуникулере: в соцсетях обнародовали детали нападения на юношу

Нападавшего задержали, сопротивления он не оказывал из-за своего состояния опьянения

В социальных сетях впервые обнародовали детали убийства 16-летнего Максима Матерухина, которого 7 апреля убили в фуникулере в Киеве. Подробности рассказали друзья погибшего и свидетели, которые видели всю ситуацию: по их словам, нападавший был пьян и требовал от парня объяснить, почему тот не служит в армии.

Детали трагедии опубликовала в соцсетях жительница Киева, Алена Деньга, знающая мать погибшего. По ее словам, Максим и его друзья катались на фуникулере, а мужчина находился выше них и еще во время поездки стал оскорблять молодых людей.

"Убитый вчера у фуникулера подросток — сын моей одноклассницы. От этого осознания мурашки по коже и шок. Но сейчас важно не дать убийцы Артему Косову избежать наказания, потому что он как бывший работник ДБР уже пытается отмазаться. Поэтому очень важно дать максимальную огласку ситуации. Дальше события из первых уст свидетели и подруги Максима», – написала она.

Как рассказали свидетели, нападающий в частности начал спрашивать у Максима, почему тот не служил, "не отдал долг Родине" – мишенью парня избрали, судя по всему, потому, что тот выглядел старше всех присутствующих в компании. Когда Максим ответил, что пойдет служить, когда придет время, мужчина заявил, мол, "будешь показывать, как будешь защищать" – откровенно намекая, что попытается устроить драку на земле.

Уже при выходе из фуникулера мужчина напал на Максима и очень сильно его толкнул. Парень не удержался на ногах и упал на стекло, а мужчина упал на него, поскольку не удержался на ногах. Когда нападавшего подняли – Максим уже был в крови, у него оказалась перерезанной глотка, он сделал несколько шагов и упал. Спасти его медикам не удалось.

Нападавшего задержали, сопротивления он не оказывал из-за своего состояния опьянения. Во время обыска правоохранители обнаружили у него табельное оружие и марихуану. Однако доказать, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, должна экспертиза, заявили в полиции.

Свидетели просят максимальной огласки дела. Дело в том, что нападающий, по их словам — якобы бывший сотрудник Государственного бюро расследований Артем Косов ("Телеграф" не смог проверить эту информацию — известно, что Косов служил в УГО (Управление государственной охраны)). Сейчас, сказано в сообщении, Косов пытается избежать ответственности за то, что натворил, поэтому нужна огласка.

Как писал "Телеграф", в воскресенье, 7 апреля, на станции киевского фуникулера убили 16-летнего подростка. Злоумышленник был оперативно задержан. По данным источников "Телеграфа", им оказался сотрудник Управления госохраны Артем Косов, 1994 года рождения.