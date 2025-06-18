Без жестких ограничений? Внешний вид обвиняемого в убийстве на фуникулере вызвал вопросы

Правозащитник обратил внимание на внешний вид фигуранта дела

Обвиняемый в убийстве Максима Матерухина Артем Косов продолжает находиться в гауптвахте при сомнительных условиях. По словам активиста и правозащитника Олега Симороза, у Косово регулярно свежие прически, новая одежда, а на суде 18 июня она появилась в смарт-часах — устройстве, которое по закону должно быть запрещено.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Следует отметить, что действительно условия содержания в гауптвахте убийцы вызывают вопросы. У него регулярно свежие прически, новая одежда, а сегодня на суде она была в смарт-часах, которые подпадают под средство связи и, соответственно, должны быть запрещены", — говорится в посте.

По информации "Суспільного Київ", 18 июня Шевченковский районный суд столицы продлил меру пресечения экссотруднику Управления госохраны. Он останется под стражей до 16 августа без права на залог. Журналисты отметили, что из-за отсутствия адвокатов Косово ему предоставили защитницу из системы безвозмездной помощи.

Обвиняемый Артем Косов на заседании суда 18 июня

Прокуратура требовала продлить содержание под стражей и перевести обвиняемого из гауптвахты в СИЗО, ссылаясь на ее переполнение.

Оборонительница фигуранта дела возразила, подчеркнув, что в камере достаточно места. Сам обвиняемый заявил, что давление со стороны прокуратуры безосновательно, а он сотрудничает со следствием.

Суд оставил Косово под стражей, но не решил вопрос о переводе в СИЗО, отметив, что это не входит в его полномочия. Рассмотрение видеодоказательств перенесено на 26 июня из-за отсутствия основной защиты.

Родители убитого Маскима Матерухина на заседании суда 18 июня

Что известно об убийстве в фуникулере

7 апреля 2024 работник Управления государственной охраны Артем Косов стал участником инцидента с группой подростков. После того как он вышел из фуникулера, приблизился к одному из ребят и ударил его. В результате удара подросток Максим Матерухин разбил головой стеклянную поверхность, получил глубокое ранение шеи и погиб на месте.

Впоследствии экспертиза обнаружила у мужчины 1,2 промилле алкоголя в крови. На следующий день после трагедии Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство. В тот же день служащий УГО объявил подозрение.

9 апреля Печерский районный суд столицы избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное следствие завершилось 5 мая 2024 года. По инкриминируемым статьям обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного заключения.