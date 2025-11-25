Отопление исчезло после удара в Киеве: эксперт сообщил, как долго могут длиться отключения
Эксперт объяснил, от чего зависит работа отопления в Киеве
В результате российской атаки на объекты критической энергетической инфраструктуры в некоторых районах Киева. С утра подача тепла была ограничена для Печерского, Голосеевского районов, а также в отдельных домах в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.
"Телеграф" спросил у эксперта по энергетике Андрея Закревского, почему отопление может исчезать после обстрелов, а также как долго оно может отсутствовать.
По словам специалиста, работа теплоснабжения напрямую зависит от функционирования насосных станций, обеспечивающих циркуляцию воды и теплоносителя.
Насосы качают канализационные, сточные воды и холодную и горячую воду, теплоноситель. Если нет аварийной генерации (генератора) в котельной или перекачивающей канализационной станции, отключают и воду, и отопление.
Эксперт также объяснил, в каких условиях теплоснабжение может оставаться отсутствующим длительное время. По его словам, система технически способна выдерживать паузы, если температура воздуха остается на плюсовых значениях, однако в холодную погоду возникает риск замерзания теплоносителя.
"Если среднесуточная температура выше 4 градусов — технологически не будет последствий. Если ниже — надо сливать теплоноситель или заменять его незамерзающим", — пояснил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине тепловые сети находятся в изношенном состоянии, а объемы газа ограничены, поэтому коммунальные службы вынуждены искать способы экономии. Последние две-три зимы были относительно теплыми, что позволяло подавать теплоноситель на минимальном уровне.