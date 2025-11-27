Цены в Украине из-за отключений взлетят на треть? Эксперты оценили угрозу

Экономист рассказал, повторится ли ситуация зимы 2022-2023 годов

Цены на продукты в Украине из-за отключений света могут вырасти на 30%. Об этом на днях в комментарии СМИ рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Дмитрий Марчук. "Телеграф" обратился к экспертам, чтобы узнать, так ли это?

По слова Марчука, "ситуация может повторить сценарий зимы 2022-2023 годов, когда из-за масштабных блэкаутов производители вынуждены были использовать генераторы, что существенно увеличило себестоимость продукции". Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в материале "Популярный овощ подорожал с лета в 8 раз. Почему "взлетели" цены" дал Телеграфу" более оптимистичную оценку. Как отметил специалист, если раньше перебои с электричеством были трагедией, то сейчас уже бизнес успел адаптироваться.

Рост цен из-за блекаутов

"Многие предприятия имеют свое автономное энергетическое обеспечение. Причем некоторые производят энергию из отходов. У крупных производителей сейчас проблем с энергией не существует", – заверил Охрименко.

Президент ассоциации "Теплицы Украины", председатель правления ЧАО Комбинат "Тепличный" Евгений Чернышенко поддержал Охрименко в оценке происходящего: "У меня есть своя солнечная генерация и газовая когенерация. Я переключился, где-то недели две на "острове" был".

Но если в Украине отключат газ, для его предприятия это может стать проблемой. Ведь на одной солнечной энергии, особенно зимой, генерацию не вытащить, предостерег Чернышенко.

Напомним, что некоторые овощи в Украине не стали массовыми из-за войны.

Также "Телеграф" сообщал о возможном подорожании картофеля до 20 гривен за килограмм.