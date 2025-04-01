ФОПы затянут пояса потуже: когда нужно подать декларацию и уплатить новый налог

Исключение по уплате ЕСВ сделано для пяти категорий граждан

Начиная с 1 апреля физлица-предприниматели (украинская аббревиатра ФОП. — Ред.) 3-й группы должны подавать обновленную форму налоговой декларации. Новый документ впервые будет содержать расчет до уплате военного сбора.

Подать декларацию ФОПы должны до 12 мая, а уплатить единый налог и военный сбор — до 20 мая. Размер военного сбора для этой группы составляет 1% от дохода.

Больше читайте в публикации: "Пересчет пенсий и новые цены на сигареты. Что еще изменится для украинцев с 1 апреля".

Также все предприниматели, независимо от группы, должны уплатить ЕСВ не позже 21 апреля. Минимальная сумма за квартал — 5280 грн.

Единый социальный взнос в 2025 году обязателен даже при отсутствии дохода. Исключение составляют только пенсионеры, мобилизованные, пленные, лица с инвалидностью и имеющие основное место работы с оплатой ЕСВ. Сумма ЕСВ составляет 22% от базы, которая не может быть меньше минимальной зарплаты — 8000 грн. Таким образом, ежемесячно ФОП платит не менее 1760 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ФОПам изменили правила подачи налоговой отчетности и объяснял, что важно знать.