ФОПы, доставайте кошельки: что изменит "историческое" повышение налогов в Украине

Проект закона был принят в первом чтении (это еще не закон и будет еще одно рассмотрение)

В Украине могут вырасти налоги — Верховная Рада приняла в первом чтении уже названный "историческим" законопроект №11416д. Пока это не закон и документ ожидает второго чтения.

Однако уже сейчас можем говорить, что налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, чаще в разговорной речи используется украинская форма ФОП — Ред.) и наемных работников могут возрасти. Планируется введение военного сбора для тех ФОП, которые его до сих пор не платили. А платившие теперь будут отдавать 10, а обычные наемные работники — 5%, а не 1,5%. Появляется определенная ясность по экономическому бронированию.

Телеграф рассказывает подробнее, что именно ждет украинских предпринимателей. Также объясняем, почему документ содержит "машину времени" и повысит налоги так скоро (с 1 октября):

Военный сбор

Как говорится в документе №11416д, вводятся следующие изменения:

ФОП III группы (на едином налоге) будут платить военный сбор (ВС), хотя до этого не платили. Он будет составлять 1% от всего дохода. ФОП I, II и IV групп будут платить ВС на уровне 10% от минимальной зарплаты. Это сейчас 800 гривен. Но сумма будет зависеть от изменения этой минимальной зарплаты и не будет столь долгое время. Наемные работники будут платить 5% ВС от официальной зарплаты (ранее 1,5%).

Повышение вуза ограничено налоговым периодом, в котором будет отменено военное положение — то есть до 31 декабря года, когда данное состояние отменят. ВЗ будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ.

Обложили 25% налогом ломбарды и коллекторов

Документ содержит норму об установлении ставки НДС для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%. Небанковские финучреждения – это кредитные союзы, ломбарды, лизингодатели, коллекторские компании.

Банки будут платить 50% от прибыли

Планируется установление ставки налога на прибыль для банков за 2024 год в размере 50%. Это один из контроверсионных пунктов против того, чтобы отдавать половину прибыли, выступали НБУ и Минфин.

Авансовые взносы на АЗС

Розничные продавцы горючего обязаны уплачивать авансовые взносы по налогу на прибыль предприятий за каждую отдельную АЗС. Расценки взносов таковы:

1) Для АЗС, где не продают алкоголь или табак:

а) 60 тысяч гривен, но есть исключения (это следующие два пункта);

б) 30 тысяч гривен — торговля исключительно сжиженного газа;

в) 45 тысяч гривен — когда АЗС продают несколько видов горючего, но доля продаж сжиженного газа в месяц больше 50%.

2) АЗС, продающие алкоголь и табак:

а) 80 тысяч гривен, но есть исключения (это следующие два пункта);

б) 40 тысяч гривен — АЗС, которая продает исключительно сжиженный газ;

в) 60 тысяч гривен — АЗС, где продают несколько видов горючего, но сжиженного газа более 50%.

Ежемесячная отчетность НДФЛ

Вводится ежемесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Он составляет 18%

Зачем эти повышения

Документ предусматривает историческое увеличение налогов на 58 млрд. грн. в этом году и 137 млрд. в следующем. Эти средства должны пойти на сектор безопасности и обороны:

"Увеличение доходов бюджетов за счет дополнительных поступлений от военного сбора и налога на прибыль предприятий", — говорится в пояснительной записке.

Почему закон примут "задним числом"

Внимательные критики обратили внимание на то, что до октября закон в целом не будет принят. Поэтому введение будет "задним числом" с 1 октября, даже если его примут после этой даты.

В этом видят даже финансовые потери в ближайшее время: придется платить повышенные налоги за уволенных с 1 октября работников.

Нужно сокращать расходы на чиновников, — Розенко

Дыру в 500 млрд грн в бюджете закроет "белый" легальный бизнес и простые плательщики налогов. Соответственно, возможен расцвет "черного" рынка, прогнозирует "Телеграфу" Павел Розенко, экс-министр труда и социальной политики (2014-2016), вице-премьер-министр (2016-2019).

"За увеличение налогов кто заплатит? Только те, кто платит налоги. То есть нагрузка ложится на "белый" бизнес, а об истории с "черным" рынком, ценой алкоголя, производимой на таможне электронной техники никто говорить не хочет. Мол, нет-нет-нет, оно же не даст столь быстрого эффекта", — говорит Розенко.

Экс-министр советует брать средства из сокращения расходов государственного аппарата.

"Просто нужно понять, что мы не можем роскошествовать. Но я смотрю бюджет на следующий год, извините, а там все органы власти: Офис президента, Государственное управление делами, Кабинет министров, секретариаты, прокуратуры, судьи — снова идет увеличение расходов на их содержание. То есть мы в следующем году повторяем те же ошибки. В этом году мы снова говорим, что будем финансировать раздутый государственный аппарат, а пенсии и социальные выплаты на следующий год замораживаем", — говорит Розенко.

Народная депутат от "Евросолидарности" Нина Южанина также утверждает, что законопроект является налоговым грузом для "белых" перед законом и честных людей, которые не могут себя защитить.

Документ будет работать в комплексе с другими строгими нормами в случае принятия. Так, ранее "Телеграф" писал, что в 2025 году ФОПы будут вновь обязаны платить Единый социальный взнос (ЕСВ).