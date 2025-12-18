Город, который хотели все: что скрывает название Хотина на Буковине

Этот город за тысячу лет побывал на славянском, молдавском, османском, польском, русском и румынском.

Есть города, которые живут тихо; а есть те, сквозь которые проходит вся история. Хотин – из второй категории. Здесь славяне строили деревянные крепости, молдавские хозяева творили столицу, османы возводили неприступные цитадели, а запорожцы сражались бок о бок с польскими войсками против 200-тысячной армии султана.

Каждая из этих эпох оставила свой след в названии города. "Телеграф" расскажет об этом подробнее.

Современный Хотин расположен в юго-западной части Украины, в Черновицкой области, на правом берегу реки Днестр. Город расположен на Хотинской возвышенности, в примерно 60 км от Черновцов и около 25 км от Каменца-Подольского. Это исторический регион Бессарабии и пограничная зона на границе Подолья и Буковины.

От "Хотеня" до Хотина: славянские корни

В древнейших источниках город упоминается как Хотень или Хотинь. В известном средневековом документе "Список русских огородов дальних и близких" оно фигурирует как "На Днестре Хотень". Эта вариативность показывает, как устная традиция постепенно переходила к письменной, а название приобретало современную форму.

Историки подтверждают непрерывное заселение территории с VIII-X веков, когда здесь было славянское поселение с деревянной крепостью. Она контролировала стратегическую переправу через Днестр и важный торговый путь, пролегающий по этим землям.

Этимологические версии происхождения названия:

• От глагола "хотеть" – скалистый мыс над Днестром был "желательным" местом для поселенцев

• От личного имени Хотин или Хотень, распространенного в славянской среде

• Романтизированная версия о связи с именем Дакийского вождя Котизона (менее обоснованная)

• В былинах упоминается богатырь Хотен Блудович, придающий эпическому звучанию названию

Молдавский период: Хотинь и Хотинул

С конца XII века Хотин входит в Шипинскую землю, а с 1373 становится частью Молдавского княжества. Город превращается в центр волости и важный таможенный пункт. В XV-XVI веках крепость даже служит столицей Мультан и резиденцией молдавских хозяев.

Хотинская крепость

Во время правления Штефана III Великого оборонные стены укрепляют до впечатляющих размеров – 5 метров толщиной и 40 метров высотой. Замок превращается в ключевую цитадель на Днестре. В молдавских документах того времени употребляются формы Hotin или Hotinul, тогда как в русской традиции сохраняется привычное название "Хотин" или "Хотень".

Хотинские сражения: когда название прогремело на всю Европу

В XVI–XVII веках у стен крепости происходят события, которые делают название Хотин известным далеко за пределами региона. В 1621 году объединенные силы Речи Посполитой и 40-тысячное Запорожское войско во главе с Петром Конашевичем-Сагайдачным сдерживают 200-тысячную османско-крымскую армию султана Османа II. Это сражение завершается Хотинским миром.

Хотинская битва 1621 года

Спустя полвека, в 1673 году, Ян III Собеский наносит османам сокрушительное поражение под Хотином. Польская форма названия Chotyn прочно входит в европейские хроники, карты и военную историографию Речи Посполитой.

Между империями: от османского укрепления до русского уезда

В XVIII веке османы превращают Хотин в один из самых мощных оборонных узлов на востоке Европы. Однако серия войн с Российской империей завершается потерей города. После русско-турецкой войны 1806–1812 годов Хотин аннексируется Россией и становится уездным центром Бессарабской губернии. Отступая, османы почти полностью сжигают город.

Старый герб Хотина

В 1826 году утверждают официальный герб Хотина: на золотом поле изображена серебряная цитадель с крестом, скрещенными саблями, полумесяцем и бунчуками. Этот символ идеально передает пограничный характер города и его многослойную историю.

На картах XIX–XX веков сосуществуют написания Chotyn, Hotin, Хотин – каждое из них отражает очередную смену государств: от Российской империи до Румынии и СССР.

ХХ век: от восстания к туристическому символу

В 1919 году Хотин становится центром массового антирумынского восстания. Сотни жителей погибают при подавлении выступления, и название города приобретает новое содержание – как символ сопротивления и борьбы за национальные права.

Хотинская крепость на румынской почтовой марке

После Второй мировой войны город входит в состав РСФСР, а с 1991 года – независимой Украины. Несмотря на все политические изменения, украинская форма "Хотин" прочно закрепляется в научной и публичной традиции, а после обретения независимости становится единственным официальным названием.

Хотин сегодня: исторический бренд

На территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Хотинская крепость" снято более полусотни фильмов, включая "Тараса Бульба", "Захар Беркут", "Трех мушкетеров" и "Айвенго". Благодаря киноиндустрии название Хотина активно работает в современной массовой культуре.

Город входит в туристический кластер "Подольско-Буковинское ожерелье" вместе с Черновцами и Каменцем-Подольским, формируя один из самых известных туристических маршрутов Украины.

