Павлоград не настоящий? Что на самом скрывает название города

В 1784 году Павлоградом была названа слобода Луганская

Город Павлоград (Днепропетровская область), который несколько раз пытались переименовать, ранее имел совсем другое название. Замены топонима требуют из-за связи с Российской империей.

Верховная Рада еще 5 июня приняла постановление "О переименовании отдельных населенных пунктов, названия которых содержат символику российской имперской политики или не отвечают стандартам государственного языка" в которое входил Павлоград.

Еще до этого Украинский институт национальной памяти публиковал профессиональное заключение, в котором отмечалось, что название города Павлоград является символом русской имперской политики.

В заключении сказано, что Павлоград не первоначальное название населенного пункта Днепропетровской области, который сейчас так называется.

История города

Основание современного Павлограда связано с осаднической деятельностью запорожского старшины Петра Хижнявского. После ликвидации Войска Запорожского Низового азовский губернатор Василий Чертков зафиксировал основанное Хижняковским военное поселение Матвеевку. Хижняковского определили осадником этой слободы. Согласно с ведомостью численности мужского и женского населения Азовской губернии от 27 апреля 1779 года, в Матвеевке жили 1126 человек.

Павлоград как центр Павлоградского уезда отмечен в ведомости населённых пунктов Азовской губернии от 19 января 1779 года. Но название Павлоград или Павловск касается будущего Мариуполя.

В 1779 году штаб-квартиру Луганского пикинерского полка перенесли в Матвеевку. Поселение переименовали в слободу Луганскую. Слобода Луганская входила в городской округ уже нового Павлограда, строить который начали в 1780 году, но не на правом берегу реки Волчьей (в ее устье), где была расположена Матвеевка (она же Луганская), а в устье реки Соленой. Численность населения указанного Павлограда составляла 119 человек.

В 1784 году Павлоградом была названа слобода Луганская. Это название сохраняется до сих пор. Предыдущий Павлоград получил название Павловки.

Первоначальное имя современного Павлограда — Матвеевка. Топоним просят вернуть из-за того, что изначальное переименование города являлось звеном общей стратегии, направленной на искоренение украинской топонимии и внедрение общеимперской системы названий.

