Попелюшки нет, Золушка есть: откуда в Украине могло взяться это имя

Интересно, что имя существует только в русском варианте

В Украине встречаются достаточно странные имена – одно из них имя Золушка. Носителей этого имени в Украине 21. В основном они живут в Харьковской, Одесской, Запорожской, Киевской области и т.д. Лидером по количеству Золушек остается Харьков.

При этом украинской версии этого имени, то есть Попелюшки, не встречается по крайней мере до 2013 года, как свидетельствуют данные портала "Рідні".

Распространение имени Золушка

Отметим, что Золушка, или украинская Попелюшка — имя девушки из популярного сюжета, который по меньшей мере с 1630-х годов известен человечеству. Согласно ему, девушка полусирота, отец которой женился на злой мачехе тяжело работает, а наконец становится женой принца. Очевидно, из детских сказок и фильмов оно перекочевало в официальные документы.

Простой и неприхотливый сюжет стал достаточно популярен благодаря Шарлю Перро и его сказке, однако еще большую популярность приобрел в XX веке. В частности, на территории Советского Союза известна сказка 1947 года. Главные роли исполнили Янина Жеймо (Золушка), Фаина Раневская (Мачеха) и Эраст Гарин (Король). Ленту снимали в послевоенном Петербурге. Другой фильм, который мог повлиять на распространение имени — "Три орешка для Золушки" (1973) — чехословацко-германская интерпретация сказки, которая приобрела широкую популярность на постсоветском пространстве и часто транслируется как новогодний фильм.

