И прозвищ выдумывать не надо: это смешное имя ранее было популярно в Украине

Среди интересных и довольно необычных украинских имен можно выделить, в том числе, имя Мокрина. В Украине в настоящее время есть более сотни его носителей.

Информация об этом опубликована на сайте "Рідні". Там указано, что большая часть проживает в западных областях страны.

На сегодняшний день известно, что всего с таким именем в Украине проживает 142 человека.

Православная каноническая форма – Макрина. Происходит от греч. Μακρίνα, образованного либо от μακρός ("большой"), либо от римского когномена Macrinus, Macrina (образованного, в свою очередь, от другого когномена Macer — "худой"). Народная форма Мокрина, вероятно, возникла под влиянием прилагательного "мокрый" — Мокрина (день святой Макрины) считался предвестником осени.

При этом стоит добавить, что есть другие формы этого имени. Например, Мокреня (6 носителей), Мокрена (3 носителя), Мокридия (1 носитель), Мокриня (1 носитель).

