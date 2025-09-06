"Натале" или "Наталю"? Языковед поставил точку в вопросе, как правильно обращаться на украинском

Имя "Наталя" часто используется как полная форма, но склоняется как сокращенная, — из-за этого бывает путаница

С каждым днем украинский язык становится все более распространенным и популярным. Но никому не под силу сразу осознать все тонкости такого богатого и красивого языка, ввиду чего как никогда актуальна работа над ошибками. В частности, не каждый знает, как правильно обращаться к Наталиям на украинском языке.

Как объяснил один из известнейших украинских языковедов, доктор филологических наук Александр Пономарив, имя "Наталя" является короткой формой имени "Наталія", хотя на сегодняшний день часто используется как альтернативная полная форма. Однако склоняется имя "Наталя" как и другие короткие формы: Ганя-Ганю, Маруся-Марусю, Наталя-Наталю.

Таким образом, обращаться к Наталии в звательном падеже "Натале", — ошибка .

Вот несколько примеров корректного обращения к Наталии на украинском языке:

Добрий день, Наталю!

Шановна Наталю!

Коло підводи Климко та Зульфат зустріли свою вчительку, Наталю Миколаївну

Ходять чутки, що Тичина мав ще й третю музу-сестру – Наталю.

Євген Маланюк був одружений двічі, однак завжди кохав Наталю Лівицьку.

Я дуже кохав Наталю, але вона на мене уваги не звертала.

